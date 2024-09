Hebe Casado afirmó que muchos jubilados retiraban los remedios gratuitos para regalarlos o venderlos

►TE PUEDE INTERESAR: Comer o pagar medicamentos: jubilados dieron su testimonio sobre cómo afrontan los recortes de PAMI

Hebe Casado.JPG "Pagan justos por pecadores", dijo Hebe Casado ante las cámaras respecto de la reducción de remedios que se entregaban gratis a jubilados.

Las justificaciones de Hebe Casado

Abordada por la prensa la vicegobernadorA aclaró que "el recorte tiene que ver con medicamentos que son de venta libre, no que sean recetados. El resto de las obras sociales tampoco los cubría".

Este ajuste, le recordó la periodista Marisol Benegas a Casado, incluye desde junio a medicamentos esenciales como antibióticos, antivirales, antidepresivos y calmantes.

Frente a esta observación Hebe argumentó: "Son los medicamentos que se relacionan con análisis médicos. De las otras obras sociales ninguna cubre el 100% en los antibióticos, sólo cuando hay internaciones, que eso sigue ocurriendo en el PAMI".

Esta medida también es para que no hagan un uso indiscriminado de medicamentos. Como eran gratuitos muchos pacientes los retiraban, los usaran o no y se los daban a sus familiares o a otra gente que los rodeaba. Y no sé si también se hacía negocio con eso Esta medida también es para que no hagan un uso indiscriminado de medicamentos. Como eran gratuitos muchos pacientes los retiraban, los usaran o no y se los daban a sus familiares o a otra gente que los rodeaba. Y no sé si también se hacía negocio con eso

Este mismo argumento fue utilizado por el médico Claudio Zin, columnista de medicina en el canal La Nación+ lo que generó una fuerte polémica sobre todo en redes sociales.

La vicegobernadora aclaró que hay planes para obtener remedios al 100%

Al ser consultada sobre si no era conveniente aceitar controles antes que llegar a esta decisión que, de acuerdo con el informe de Canal 7, hace que el 80% de los jubilados deje de consumir algún remedio, la vicegobernadora respondió que "hay planes para la gratuidad al 100% pero tienen que pasar por un filtro que es el médico de cabecera. Antes los filtros se salteaban. Hoy, el paciente que realmente los necesita, si presenta los formularios como corresponde y el médico considera que tiene que tenerlos, puede obtener los medicamentos al 100 por ciento".

Por último Casado dejó su reflexión sobre esta problemática y en esa reflexión abarcó a la totalidad de los jubilados: "Lamentablemente la viveza criolla o la falta de ciudadanía que tiene por ahí las personas, hace que justamente suceda esto y que paguen justos por pecadores".