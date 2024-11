Gustavo Cairo avaló la eliminación de los símbolos kirchneristas: "Es necesaria una desintoxicación"

"No corresponde que cualquier persona, que puede no ser peronista, vaya a la ANSES y se encuentre un busto de Néstor Kirchner o de Evita. Con el tema del gasoducto, no habían puesto ni un caño y ya le habían puesto el nombre de Néstor. Los lugares públicos no deberían llevar el nombre de nadie, que a los lugares partidarios les pongan el nombre que quieran", comenzó a quejarse Cairo en su paso por Séptimo Día, en Canal 7.

Cuando se le planteó si La Libertad Avanza no adopta la misma estrategia que critica, cuando le quita el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner y lo bautiza como Palacio Libertad, el diputado mendocino rechazó la hipótesis.