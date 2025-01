Guillermo Francos anticipó que es posible un acuerdo con el peronismo para suspender las PASO

Germán Martínez.jpg El jefe de la bancada peronista en Diputados, Germán Martínez.

Francos quiere negociar con Unión por la Patria

"En el tema de eliminación de las PASO podría haber acuerdo no solamente con los bloques más amigos, sino también con la oposición más fuerte, con el bloque de Unión por la Patria", sostuvo Francos en horas de la mañana en una nota con Radio Rivadavia

Pretenderíamos la eliminación de las PASO, pero si no hay acuerdo para eso y la mayoría propone suspensión, iremos por la suspensión Pretenderíamos la eliminación de las PASO, pero si no hay acuerdo para eso y la mayoría propone suspensión, iremos por la suspensión

El jefe de los ministros dijo también:"Uno debería plantearse, habiendo tantas necesidades en la Argentina, ¿es razonable gastar 150 millones de dólares para solucionar un problema a los partidos políticos que no son capaces de resolver por sí las candidaturas?”

No obstante esto, desde el peronismo ya avisaron que no negociarán nada si no se incluye el Presupuesto 2025 en el temario, algo que no está en la agenda presidencial.

Los diputados nacionales por Mendoza de Unión por la Patria -Martín Aveiro-Adolfo Bermejo y Liliana Paponet- le dijeron a Diario UNO que, efectivamente, no habrá debate si no se considera la pauta de gastos.

Como se sabe Milei decidió -como en 2024- prorrogar el Presupuesto 2023.