Guillermo Francos, alumno del papa Francisco, dijo que "deja una huella imborrable en la historia"

Francos repasó su cercanía con el Santo Padre y reveló que “cuando Ratzinger fue elegido Papa, algunos cardenales ya habían votado a Bergoglio”, lo que evidenciaba la estima que cosechaba dentro de la Iglesia.

Francos cursó estudios en el colegio El Salvador y fue alumno de Jorge Bergoglio.

Los encuentros de Milei y las críticas al papa Francisco

Sobre los encuentros recientes, relató en Radio Rivadavia AM 630: “Tuvo un encuentro muy especial con el presidente Milei, acercándose a saludarlo. Conmigo también fue muy afectuoso”, y agregó: “Era de esas personalidades que se hacen querer rápidamente”.

El año pasado y ante unas críticas del Papa a la gestión de Javier Milei, Francos había expresado: "Me parece que (Francisco) está equivocado en términos políticos al introducirse en temas en los que quizás el líder de la Iglesia no debería introducirse. Está expresando una posición política y me parece mal, me parece mal, no lo comparto, no creo que el líder de la Iglesia, que es de todos, tenga que expresarse por una fracción”.