Guillermo Carmona cuestionó la autoridad moral de la embajadora británica para criticar a la Argentina

"¿Tiene autoridad moral para hablar de inseguridad jurídica quien representa a un país que viola sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas, sosteniendo el colonialismo en el siglo XXI, e incumple sus compromisos con ex socios? Definitivamente no", fue lo primero que expresó el funcionario nacional.

Y siguió: "La Argentina seguirá insistiendo con el llamado al respeto del derecho internacional en la Cuestión Malvinas y propiciando una solución negociada y pacifica a la cuestión de la soberanía. La historia y el derecho internacional nos avalan".

Listy Hayes.jpg Kirsty Hayes se mostró por las calles de Buenos Aires cuando Argentina ganó el Mundial de fútbol. Y hasta se puso la camiseta argentina.

El cuestionamiento de Carmona a la autoridad moral de la embajadora británica

También se refirió a la "autoridad moral" para "declamar posiciones sobre la Cuestión Malvinas abiertamente desafiantes de nuestro régimen constitucional, sobre todo cuando implican además inmiscuirse en asuntos internos argentinos".

Carmona analizó: "El verdadero obstáculo a una relación bilateral entre Argentina y Reino Unido más amplia y productiva es la reticencia británica a cumplir el derecho internacional en la Cuestión Malvinas. La realización de una misión argentina a Reino Unido no les da derecho menoscabar nuestra reputación"-

"La falta de transparencia del RU en relación a la presencia de armas nucleares en Malvinas es otra circunstancia deplorable. Negaron por décadas su introducción en la guerra ahora confirmada, ¿por qué debería el mundo creerles hoy lo que no permiten comprobar? La transformación de Malvinas en un campo de entrenamiento para guerras en otras partes del mundo es inadmisible; la introducción de tropas kosovares es además una provocación que desafía no solo a la Argentina sino a toda la región, como lo ha expresado CELAC"

Aludió además a que "la introducción de armamento de última tecnología desmiente también a los dichos de la embajadora. Baste mencionar solo como ejemplo el recambio del sistema de artillería Rapier por el Sky Sabré y la renovación de patrulleros oceánicos y aeronaves de combate. La militarización del Atlántico Sur por RU es otro caso de violación flagrante del derecho internacional en una zona declarada de paz y cooperación. La embajadora pretende negar lo evidente: para una población de poco más de 3,000 residentes hay una dotación de 1.500 militares".

3-militarizacion-de-malvinas.jpg Argentina ha reiterado denuncias sobre la militarización en Malvinas.

Luego volvió sobre la autoridad moral: "Donde más claramente se visualiza la doble moral es en la falta de respeto a las reglas que rigen las relaciones internacionales: la deportación a Ruanda de migrantes que buscan refugio es un triste ejemplo. Estas prácticas neocoloniales resultan inadmisibles en pleno siglo XXI".

"Las declaraciones de la embajadora británica son claro ejemplo de doble estándar. Habla de problemas de seguridad jurídica en Argentina al mismo tiempo que su país está cuestionado por el incumplimiento de los compromisos asumidos con Europa por el Brexit"

"Somos respetuosos de los asuntos internos de otros estados. Pero cuando no son respetados nuestros asuntos internos no podemos dejar de señalar la doble moral que expresan declaraciones de representantes de una potencia que práctica un anacrónico colonialismo".

