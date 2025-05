Gremios y un Congreso en pie de guerra: la próxima batalla de Milei

Atado a esto llegan los embates de los gremios. El primero en la grilla es la UTA de transporte que marcha a un paro nacional el 6 de mayo debido al fracaso de las negociaciones salariales y al vencimiento de la conciliación obligatoria. Las empresas ofrecieron un incremento de menos del 6% y bonos no remunerativos, pero la UTA rechazó la propuesta, exigiendo un salario básico de $1.700.000. No hay acuerdo y el secretario de Trabajo Julio Cordero ya hizo todo lo posible por frenar esta protesta.

No será el único conflicto en puerta para el Gobierno que está atado al clima de inflación incipiente. El gremio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se encuentra en plan de lucha y amenaza con una paralización total de las plantas metalúrgicas en todo el país. El último acuerdo entre el sindicato y la Cámara Argentina del Acero data de agosto, cuando se pactó una recomposición salarial del 14%, a pagarse en cuatro tramos. Pero los sindicalistas del sector aseguran que la inflación ya los supera. Lo mismo ocurre con los aduaneros que levantaron las medidas de fuerza tras una gestión de Juan Pazo desde el ARCA. Pero la tensión persiste.

En la Casa Rosada aseguran que la sangre no llegará al río. Confían plenamente en la mano negociadora de Sandra Pettovello desde Capital Humano y en Cordero con amplia llegada a los sindicatos. En un reciente informe de la Secretaría de Trabajo se deja en claro que a la inflación acumulada del año del 7,1% sólo la superó en aumento de las paritarias de los gremios de Bancarios (7,1%), Concesionario de autos (7,8%), Construcción (7,4%), encargados de edificios (9,6%), madera (7,2%), maestranza (9,8%) y Plásticos (11,4%). El resto de los sindicatos quedó por debajo de la inflación y esto es lo que temen en el gobierno que pueda traccionar a mayor conflictividad social y paros.

Marcha de la CGT.jpg Algunos gremios están en pie de guerra.

Detrás de los paros, marchas y movilizaciones sindicales se mueve el peronismo, la izquierda y los referentes del radicalismo crítico al Gobierno. La CGT ya adelantó que seguirá reclamando por aumentos salariales y no descartan un cuarto paro nacional.

La salida del ahora ex secretario de Transporte Franco Mogetta tiene que ver con esto. No logró frenar el paro de la UTA a pocos días de las elecciones porteñas y su situación se agravó cunado un aliado como el gobernador cordobés mandó a sus diputados a votar a favor de la creación de la comisión investigadora de $Libra, el token y presunta estafa que difundió el Presidente en sus redes. Ahora será reemplazado por un referente del ministro Luis "Toto" Caputo, el mendocino Luis Pierrini. No se trata de un puesto menor ya que desde allí se definen las nuevas políticas de tarifas y subsidios del gobierno de Javier Milei.

La eyección de Moggeta expone abiertamente que la "guillotina" de Karina Milei está más vigente que nunca. En total, entre ministros, secretarios y funcionarios de sectores claves, como la AFIP o la UIF, las salidas del gobierno, en menos de un año y medio de gestión, ya son 140 contando a secretarios y subsecretarios desplazados. Una calamidad para un gobierno que debe responder con gestión resultados inmediatos de cara a las legislativas.

El presidente Milei se metió de lleno en la campaña. Aseguran que hubiese preferido seguir en la reclusión de Olivos o la Casa Rosada ordenando la economía para que Karina Milei y Santiago Caputo se ocupen de la ordenanza electoral. Pero esto no será posible. La Libertad Avanza puso todo en juego en territorio porteño con Manuel Adorni a la cabeza y las encuestas no favorecen a los libertarios que están por detrás de Santoro e incluso del PRO según los sondeos que se miren.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LLA_CABA/status/1917969866734071981&partner=&hide_thread=false VOTEN A MANUEL ADORNI

VOTEN A MANUEL ADORNI

VOTEN A MANUEL ADORNI

VOTEN A MANUEL ADORNI pic.twitter.com/VoGuG46bST — La Libertad Avanza CABA (@LLA_CABA) May 1, 2025

El Congreso volverá a ser escena de campaña y pujas contra el gobierno. La oposición kirchnerista no logró imponer el número para presidir la comisión investigadora del caso $LIBRA y volverá a la carga. Hay una decisión general en la oposición de continuar con el desfile de pedidos de interpelación a funcionarios. La exposición de casi seis horas de Guillermo Francos en el recinto de Diputados no conformó a los referentes anti-libertarios. Pero el Gobierno asegura que la lista termina con el ministro de Justicia Cúneo Libarona. No están dispuestos a sacrificar a Toto Caputo o Bausilli del BCRA al "show mediático de los K" como lo denominan.

Sin embargo, la oposición cuenta con más temas para embestir contra Milei en el Congreso. Hay un pedido en la Cámara de Diputados de sesión especial para el 8 de abril, en un plenario de las Comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda para avanzar sobre el debate del sistema previsional de personas que tienen la edad para jubilarse, pero no cuentan con los aportes; y en otra rama de este debate, el monto del haber previsional y del bono, que ha estado paralizado y algunos proponen incorporarlo en el haber. Todo esto atenta contra la motosierra de Milei.

También esperan cuatro dictámenes del plenario de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de Diputados para debatir sobre la declaración de emergencia en todo el territorio nacional en materia de discapacidad hasta fines de 2027. Y una cita en la Comisión de Agricultura para analizar un proyecto de ley que ponga fin a la arbitrariedad del Ejecutivo para determinar retenciones al campo. Todos estos proyectos atentan contra las directrices del plan económico del Presidente.

El jefe de bancada del PJ en Diputados, Germán Martínez expresó a El Cronista sin eufemismos la estrategia opositora: "Estamos marcando la agenda claramente", dijo. Esto, al igual que la agenda gremial o la de la campaña porteña, forma parte de un plan que colisiona con los deseos de Milei. Habrá que ver quién gana la pulseada.