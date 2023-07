Gerardo Morales reiteró en Mendoza que "Cornejo será otra vez gobernador"

► TE PUEDE INTERESAR: Cornejo admitió que en las PASO presidenciales votará por Bullrich y no por Rodríguez Larreta

Gerardo Morales y Alfredo Cornejo2.jpg Cordialidad. Gerardo Morales y Alfredo Cornejo saludan a la militancia en la sede del Comité Provincia de la UCR.

Cornejo anticipó nuevas visitas de Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

"Cómo no vamos a recibir y apoyar a Gerardo (Morales) si es de los nuestros y trabaja con nosotros para que en las próximas elecciones el gobierno nacional cambie de mando y de rumbo", dijo Alfredo Cornejo. El senador nacional adelantó además que "antes del 13 de agosto (fecha de las PASO presidenciales 2023) vendrán otra vez a Mendoza Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich) que estará aquí probablemente el 1 de agosto".

El ex mandatario que aspira a ser electo para suceder a Rodolfo Suarez, señaló que "a los dos precandidatos de Juntos por el Cambio los vamos a recibir gustosos".

Morales comenzó su discurso con "un sentido agradecimiento a los radicales mendocinos. No me olvido que en las PASO competiré con un mendocino que es Luis Petri (precandidato presidencial de Bullrich), y reconozco que es difícil. Pero aún así me han recibido con mucha amabilidad porque es claro que compartimos ideas y objetivos".

Gerardo Morales.jpg Gerardo Morales vaticinó que Juntos por el Cambio le dará una paliza a Unión por la Patria en las próximas presidenciales.

Ante unas 500 personas que colmaron el comité, el jujeño elogió tanto a Cornejo como a Suarez, "por sus excelentes gestiones" y luego lanzó duras críticas al gobierno nacional.

"Han fracasado y ponen al ministro de Economía de candidato cuando la realidad es que ese ministro (por Sergio Massa) es quien ejerce la presidencia y quien hundido más a la Argentina porque responde a su jefa, que es Cristina Kirchner", aseveró el precandidato.

Y enseguida disparó, para alegría de la concurrencia: "Les vamos a dar una paliza en las elecciones. Por más que se cambien de nombre y ahora se llamen Unión por la Patria no van a conseguir nada".

"El 14 de agosto, después de las PASO, en Juntos por el Cambio trabajaremos todos juntos. El futuro del país está en el níquel, el litio y el cobre. Comparo proyectos mineros de Chile con nosotros y es increíble si tenemos en cuenta que es la misma cordillera"

Otra de las definiciones del precandidato de Rodríguez Larreta fue: "Vamos a eliminar los intermediarios de los planes sociales".

Ibañez, Ulpiano, Nieri y Abed.jpg Víctor Ibañez, Ulpiano Suarez, Lisandro Nieri y Mari Abed en primera fila. Más atrás Natacha Eisenchlas.

Manifestación en contra de Gerardo Morales

Manifestación contra Gerardo Morales en Mendoza.jpg Antes de la llegada de Morales hubo manifestaciones en su contra.

Ante la presencia de Morales en Mendoza, agrupaciones de izquierda, esutudiantiles y de derechos humanos convocaron a manifestarse frente a la sede radical. Llegaron cerca de 300 personas entre quienes también estuvieron representantes de comunidades jujeñas.

Con banderas, carteles y cánticos los movilizados expresaron su repudio al gobernador jujeño a quien acusaron de ser "responsable de una represión y persecucicón indiscriminada en su provincia contra pobladores originarios, estudiantes, docentes y periodistas". En sus reproches incluyeron al candidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Entre los manifestantes y el ingreso a la sede partidaria de la UCR se ubicó un pelotón de Infantería mientras también se desplegó un numeroso grupo de policías.

Se vivieron momentos de tensión pero finalmente primó la calma y no se registraron incidentes.

Infantería en sede UCR conferencia Morales.jpg Un pelotón de infantería llega a la sede de la UCR. No hubo incidentes.

Manifestación contra Gerardo Morales en Mendoza.1jpg.jpg Policías pusieron una "barrera" para impedir el avance de los manifestantes.

