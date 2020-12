Frigerio: "A Macri no hay que sacarlo de la cancha"

"Yo creo que este no es el momento para los pases de facturas, creo que todos tenemos que hacer una introspección y ver en qué nos equivocamos, pero no como una acción de autoflagelación, la autocrítica tiene que ser para no volver a cometer los mismos errores si la gente vuelve a confiar en alguno de nosotros para conducir el país en un futuro, solamente para eso", sostuvo Frigerio en el canal de noticias A24.

El ex ministro argumentó que "otros países también tienen" el ejemplo de ex mandatarios nacionales "que trabajan en la consolidación de la democracia, en la consolidación de nuevos dirigentes, en aportar su experiencia".

"La Argentina también necesita de eso y Macri tiene mucha experiencia sobre lo que hay que hacer y lo que no; tiene contactos internacionales que el país necesita, y muchas cosas más para aportar. Yo no creo que haya que sacarlo de la cancha", cerró.