Franco Revérberi, el cura de San Rafael acusado de torturador

Tiene alrededor de 80 años pero su edad no le impide dar misa en un pueblo de Italia. Algunos lugareños se enteraron quién es y decidieron no ir a misa. No lo juzgan pero quieren que la Justicia lo haga. Otros muestran su indiferencia. Franco Revérberi es un cura que actuó en San Rafael durante la última dictadura militar argentina. Años después viajó a Italia y no se movió de allí.