Fernández Sagasti y Cornejo se repartieron acusaciones por la sesión frustrada del Senado de la Nación

Lo cierto es que en definitiva, el oficialismo sufrió un nuevo traspié luego de que se cayera por falta de quórum la sesión en la que, entre otros objetivos, se buscaba aprobar la continuidad de la la camarista federal de Casación Penal Ana María Figueroa, magistrada del caso Hotesur en el que se encuentra involucrada la vicepresidenta.

Anabel y Cornejo, muy enojados

Anabel Fernández Sagasti.jpg Anabel Fernández Sagasti expresó "fastidio y decepción" por la actitud de Juntos por el Cambio.

Desde distintos escenarios Anabel Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo se expresaron sobre lo sucedido en el Senado. La legisladora lo hizo durante su exposición en el Congreso y luego en redes sociales y el candidato a gobernador de Cambia Mendoza apeló a una conferencia de prensa.

Utilizando el hastag "vergüenza nacional", Anabel escribió: "Una vez más la oposición nos ofrece su habitual show de mezquindad y falta de compromiso: no asisten a dar quórum en una sesión que tenía previstos temas fundamentales".

Y detalló los puntos que quedaron sin debatir, además de la designación de jueces: "Creación del Programa Nacional Libros Para Aprender, programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz y atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal".

Opinó además: "No vinieron. No les importa el padecimiento de ningún argentino. No les importa darle la espalda a las familias argentinas que esperan. No vienen a trabajar al Senado y se van a decir mentiras a la prensa. ¿Así quieren gobernar la Argentina?".

En su intervención en la frustrada sesión aseguró que "al presidente del interbloque de Juntos por el Cambio le ofrecimos no tratar los pliegos de los jueces pero sí otros temas de consenso, impulsados por la ciudadanía a través de distintas organizaciones".

"No nos dieron respuesta y se fueron a hablar con la prensa para decir mentiras, mentiras que no tienen goyete", aseveró Sagasti.

Alfredo Cornejo.jpg Alfredo Corneo dijo en conferencia de prensa que la designación de jueces impulsada por el oficialismo apunta a proteger a Cristina Kirchner.

La respuesta de Cornejo apuntó a que "tenemos el objetivo de bloquear los nombramientos de jueces del kirchnerismo, en especial la de la jueza Figueroa que es una petición de Cristina Kirchner para postergar su estadía en los juzgados. Vamos a estar pendientes para una nueva sesión, pero el objetivo final era Figueroa y tuvimos éxito en bloquearlo"

También dijo: "Al kirchnerismo sólo le preocupan las causas de Cristina y la manipulación de la justicia. Nunca se interesan por los proyectos que resuelven los problemas masivos de los argentinos. Por eso no hubo quórum en el Senado".

Además expresó el referente radical: "No se dejen engañar: la paralización del Senado es pura responsabilidad de Cristina Kirchner. No quieren consensuar proyectos, sólo buscan imponer. Que aprendan que no todos nos sometemos a sus caprichos".

Al oficialismo le faltaron tres senadores para conseguir el quórum

El Frente de Todos -ahora Unión por la Patria- necesitaba 37 legisladores sentados en las bancas para habilitar el quórum, pero apenas pudo garantizar 34.

Además de los propios, el oficialismo sumó a María Eugenia Catalfamo de Unidad Federal y a otras dos habituales aliadas como Magdalena Solari Quintana (Frente de la Concordia de Misiones) y la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), pero le falló el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

El temario de la truncada sesión incluía dos proyectos que venían con media sanción de Diputados: el que crea el Programa de Prevención, Diagnóstico y tratamiento Integral de la Pubertad Precoz, y el proyecto por el que se establecen los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.

También estaban en el orden del día el tratamiento del proyecto del senador tucumano Pablo Yedlin sobre "Fluoración de la sal para consumo humano" y el proyecto de la tucumana oficialista Cristina del Carmen López Valverde (también del Frente de Todos) para la creación del "Programa Nacional Libros para Aprender".

Por último, se iba a tratar el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados para autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar de ejercicios militares.

