Federación Agraria Argentina rechazó medidas del Gobierno

Según el dirigente, "el sector que puede vender se ve beneficiado circunstancialmente con la reducción de las retenciones a la soja, pero enoja que en enero vuelvan al 33%".

"No pueden tomar medidas sobre nosotros sin consultarnos y avisándonos 20 minutos antes", enfatizó Achetoni, en declaraciones al programa "El exprimidor", que conduce Ari Paluch por AM 550.

El Gobierno estableció un esquema de derechos de exportación para el complejo sojero: se reducen las alícuotas de forma transitoria tanto para las ventas al exterior de grano de soja como para sus principales derivados del 33% al 30% desde este mes, para retornar en enero al mismo nivel.

Para el dirigente, "somos el motor de la Argentina, pero el Gobierno en lugar de incorporarnos al debate, nos utilizan sólo cuando nos necesitan".

Además, aseguró que "no hay una alta especulación de los productores: van vendiendo cuando necesitan insumos, maquinaria u otras cosas. Pero no se van a ver tentados de pasar su producto a pesos".

En la otra vereda se pararon dirigentes industriales, de la construcción, el agro y la minería, quienes se mostraron a favor de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, que calificaron de "integrales" y que avanzan "en el sentido que la mayoría de las empresas estaba pidiendo".

Al respecto, destacaron los cambios en la política crediticia para la vivienda, la baja de derechos de exportación de productos industriales, agropecuarios y mineros, y el estímulo generalizado a la generación de divisas a través de la exportación.

"Han sido todas medidas bastante integrales con temas como la construcción, las exportaciones, el bajar derechos a sectores industriales y al agro. Van mucho en el sentido que la mayoría de las empresas estaba pidiendo", aseguró Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), tras participar de la rueda de prensa en la que el Gobierno realizó los anuncios esta tarde en la Casa Rosada.

"Son medidas que van en el sentido correcto y las celebramos", aseguró el titular de la UIA, quien recordó que los derechos a las exportaciones industriales habían sido fijados tras "una enorme devaluación en 2018 y, de ahí en más, esa situación no existe en la Argentina".

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Iván Szczech, dijo que celebraban las medidas y que "si bien hay propuestas que no llegan a concretarse, muchas serán incorporadas a proyectos de ley".

"Estamos muy a favor de los incentivos a la inversión en obra privada", apuntó Szczech, que destacó muy especialmente los cambios para el crédito hipotecario, que sostuvo "es una deuda pendiente de la sociedad argentina" y "un tema que debe ser tratado como una esperanza de una vivienda propia y la ampliación de la base económica y de generación de empleo formal".

"El fondo compensador es la solución a esa diferencia entre los índices de salarios y precios", aseguró el titular de la CAC, que explicó que ahora los créditos hipotecarios "van a variar de acuerdo con el salario" y que "cada tomador de créditos podrá saber que si le ocupa un 20% de su sueldo eso se va mantener a lo largo de la vida del crédito".

El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, admitió que si bien "no siempre uno logra todo lo que necesita", el 8% de retención para la exportación de oro, en lugar del 12, "es una de las medidas que veníamos pidiendo que se concrete hace mucho tiempo".

"Las circunstancias en las que nos encontramos como país es indispensable buscar las herramientas apropiadas para que industrias como la minería puedan desarrollarse. Tenemos muchas propuestas y muchísimo potencial en la Argentina con la minería, una actividad netamente productiva y exportadora", aseguró.