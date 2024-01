Farmacéuticos decidieron ampliar la acción judicial contra el DNU por la venta libre de remedios

Mario Valestra.jpg Mario Valestra, de la COFAM.

Y enumeró: deben pagar un seguro equivalente a 750 salarios mínimo, vital y móvil (hoy casi $120 millones), mantenerlos refrigerados a no más de 24 grados y que no estén al alcance del público.

"Si el Gobierno les fija que deben pagar un seguro es porque admite que esos medicamentos tienen acción terapéutica y efectos secundarios" "Si el Gobierno les fija que deben pagar un seguro es porque admite que esos medicamentos tienen acción terapéutica y efectos secundarios"

El planteo judicial de la industria farmacéutica contra el DNU

La industria farmacéutica local acudió a la Justicia Federal el 11 de enero último contra el DNU número 70 firmado por el Presidente Milei que en diciembre habilitó la venta libre de medicamentos y la desregulación de las recetas médicas.

La jueza federal Susana Pravata no habilitó la feria judicial para tratar la acción de amparo con medida de no innovar presentada por profesionales farmacéuticos con apoyo de la COFAM y la Cámara de Farmacias bajo el argumento de que el análisis no es urgente y puede hacerse en febrero, cuando comience el año judicial.

La industria pidió que se declare la inconstitucionalidad de 13 artículos -del 313 al 325- del DNU que Javier Milei firmó a fines de 2023 y que derivó en la Ley Ómnibus que trata el Congreso Nacional.

Acerca de la venta de medicamentos fuera de las farmacias manifestaron ante la Justicia:

"Se afecta gravemente el derecho a la salud que integra el derecho a la vida de los argentinos permitiendo la comercialización de los medicamentos como si se tratara de una mercancía más, sin reparar en la peligrosidad y esencia de la materia que pretende regular" "Se afecta gravemente el derecho a la salud que integra el derecho a la vida de los argentinos permitiendo la comercialización de los medicamentos como si se tratara de una mercancía más, sin reparar en la peligrosidad y esencia de la materia que pretende regular"

