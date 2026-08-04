Facundo Moyano quedó detenido aunque la influencer que estaba con él dijo que no fue golpeada

Las fotos de Facundo Moyano que tomó la Policía. Fotos: Radio La Red

El informe médico y la negativa de Moyano

El informe elaborado por la médica legista consignó que Arizaga solo presentaba una lesión menor en una rodilla, compatible con una caída en la vía pública, sin registrarse otros traumatismos de relevancia. Tras completar los chequeos correspondientes y constatar su buen estado general, la joven recibió el alta médica durante la tarde y se retiró del centro de salud acompañada por su familia.

En el Pirovano también se presentó su abogado, Diego Storto, quien señaló que la calificación legal de la causa sigue siendo provisoria. "Nos aseguramos de que está bien. La vi lúcida, la vi bien", afirmó el letrado en diálogo con la prensa.

En paralelo, trascendió que Facundo Moyano se negó a someterse a los análisis de sangre y orina solicitados por la fiscalía para determinar la presencia de sustancias al momento de los hechos.

Allanamiento sin hallazgos de droga y testimonios cruzados

Durante la tarde de este martes, efectivos de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo un allanamiento ordenado por la Justicia en el departamento de Belgrano donde se originaron los hechos. Fuentes del caso confirmaron que durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, aunque no se encontraron estupefacientes en la propiedad.

La reconstrucción de lo ocurrido durante la madrugada del martes aún presenta versiones encontradas entre los testigos del lugar:

La hipótesis de auxilio: algunos vecinos e inquilinos afirmaron haber escuchado a Arizaga pedir ayuda en los pasillos y manifestar su intención de alejarse de Moyano.

algunos vecinos e inquilinos afirmaron haber escuchado a Arizaga pedir ayuda en los pasillos y manifestar su intención de alejarse de Moyano. La versión del intento de contención: otro testigo clave declaró haber visto a la joven desorientada y alterada corriendo por la calle, asegurando que el ex legislador buscaba sujetarla para evitar que fuera atropellada. "Yo no vi una situación donde él le esté haciendo algo malo. Al contrario, él para mí la quería ayudar", declaró ante la Justicia.

A la par del avance judicial, se incorporaron a la causa nuevas imágenes de cámaras de seguridad que muestran a la joven corriendo por la vía pública. Por otro lado, cobró repercusión un mensaje publicado y posteriormente borrado en Instagram por Victoria Arizaga, hermana de Candela, quien apuntó duramente contra la clase política: "Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres".

La fiscalía continuará con el análisis de los teléfonos secuestrados, las filmaciones del área y las pericias pertinentes para terminar de reconstruir la secuencia de los hechos y determinar los pasos a seguir en la situación procesal de Moyano.