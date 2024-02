Está casi listo el paquete de leyes de Cornejo para modificar el sistema de salud en Mendoza  

HEBE CASADO, VICEGOBERNADORA.jpg A Casado le tocará sesionar casi en "doble rol", como médica de la provincia y titular de la Cámara Alta. FUENTE/ LEGISLATURA DE MENDOZA

“En Recursos Humanos tenemos leyes viejas, del año del jopo, y tienen que ser aggiornadas a la realidad de la Mendoza actual”, contaron desde adentro. Además, relataron que no lo presentarían esta semana, sino la otra, ya que los días hábiles de estas próximas jornadas arrancarán recién el miércoles 14 de febrero. Ante la semana corta, pasaría la inclusión en la Casa de las Leyes para los días siguientes.

“La idea es mejorar la calidad de servicio de salud de los diferentes niveles de atención. Por ejemplo, el primer nivel de atención es el relacionado con los centros de salud. Ahí está apuntando el Gobierno y, si prestás atención, también es a lo que se dedican a modernizar e invertir ciertos intendentes. En el segundo nivel se incluyen hospitales con distinto nivel de complejidad. Hay que ver cómo se avanza en este año”, relató alguien que escuchó datos finos del proyecto.

hospital Schestakow autoridades.jpg Que los médicos se queden en la provincia; uno de los desafíos en esta etapa.

Hubo reuniones para presentar el paquete de Salud

Ya hubo un grupo selecto que pudo escuchar detalles y pormenores del conjunto de leyes que se vienen. Fue el lunes 5, cuando algunos convocados -así lo contó uno de ellos a este medio- acudieron al Barrio Cívico a oír cómo iba a implementarse y cuál es el tratamiento legislativo que pretenden darle al paquete de reformas. Lo ha estado trabajando el ministro Rodolfo Montero con algunos altos funcionarios de Salud, explican. A ellos se suma el aporte de la propia Casado, también médica y quien ha impulsado que se reformen esos aspectos.

Es que Cornejo le pidió a todos los ministros “una reforma del Estado por área” y es lo que va a empezar a verse en la Legislatura. Esa agenda parlamentaria va a ir tomando forma por partes y todos los consultados coincidieron en que la faceta sanitaria –que se conocerá por estos días- será la primera porque ya está lista.

legislatura 2024.jpeg Será una de las primeras leyes fuertes en la nueva etapa de Cornejo como gobernador. Entrará en el período extraordinario de sesiones.

“El primer gobierno fue de reformas del Estado profundas”, comenzó diciendo una de las espadas legislativas del Gobierno. “El segundo (en referencia al de Rodolfo Suarez) se trató de sobrevivir en la pandemia y también de ciertos cambios de fondo. Por ejemplo, el funcionamiento de la Corte, la Boleta Única o la ampliación de los juicios por jurado. Ahora vienen reformas de fondo que son tanto de procedimiento como de formas”, apuntó, en torno a los cambios que asoman en sanidad.

A su vez, el Ejecutivo quiso aclarar que las modificaciones de asuntos salariales en el territorio de la Salud no le corresponde originalmente a la Legislatura, sino que deben resolverse en paritarias. Si bien en estos cambios asoma una actualización a los residentes y “premios” por productividad, desde el Barrio Cívico recalcaron que en el ámbito parlamentario discutirán los cambios que haya que hacer para mejorar el servicio, y que en los cara a cara paritarios van a hablar de dinero.

AMPROS, la entidad que nuclea a los profesionales del área, le planteó a la administración Cornejo asuntos que tenían que ver con las prestaciones la última semana. Ahí el oficialismo salió a marcar lo señalado más arriba: que no era el ámbito. Las negociaciones no fueron demasiado cordiales, pero al menos el gremio acató una de las propuestas. Eso sí, no sin antes decir que había sido “la muerte de la paritaria en Mendoza”.

