El intendente de La Paz y el titular de Aysam polemizaron sobre la calidad del agua en ese departamento

El agua de La Paz y las sospechas del intendente

"Esto es de vieja data -recordó el intendente Ubieta-. Se han hecho diversos estudios del agua y en algunos se afirma que no es apta para el consumo humano".

En particular, han llamado la atención dos estudios, uno de febrero y otro de marzo -uno de un laboratorio privado y otro del área de Bromatología de la Municipalidad de Junín- cuya interpretación en algunos despachos municipales sugiere que "por su dureza" el agua de La Paz no sería potable.

(Especialistas consultados aportaron, no obstante, que la "dureza" se relaciona con la concentración de carbonatos de calcio y magnesio, no de cloruros).

análisis de agua la paz.jpg Uno de los análisis del agua que se están estudiando en La Paz. La presencia de algunas sustancias llamó la atención del municipio.

Ubieta siguió: "Por este tema nos hemos reunido en varias oportunidades y sabemos que hay que hacer una inversión millonaria para concretar nuevas exploraciones y ver de qué forma se puede encontrar algún pozo con agua de mejor calidad".

El justicialista recordó que antiguamente en La Paz había una planta potabilizadora que luego dejó de estar operativa.

Respecto al consumo sostenido del agua cuestionada, Ubieta advirtió que -si bien no puede dar una opinión médica- sospecha que "puede traer problemas renales" y destacó que en sus pagos ese tipo de dolencias son recurrentes.

"Desde que ingresé a la Intendencia, presenté algunos proyectos importantes en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), aunque lamentablemente no prosperaron. Igual seguimos buscando fondos para concretar esa mejora", concluyó.

►TE PUEDE INTERESAR: Presuntos terroristas en Rivadavia: "Llegaban hombres en autos lujosos y hacían rituales en la vereda"

Mingorance recalcó que el agua es de buena calidad

A su turno, el presidente de Aysam, Humberto Mingorance, respondió que no le ha llegado "ningún pedido ni ninguna denuncia". Ni por parte del municipio, ni desde el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), que es el organismo que controla y regula el servicio de agua y cloacas en la provincia.

El funcionario señaló que en La Paz existen seis perforaciones donde se hacen estudios todos los meses; a las que se suman seis puntos fijos ubicados en domicilios. Mingorance sintetizó: "El objetivo es saber con qué calidad está llegando el agua a los hogares. Para ello se hacen 12 estudios mensuales en el departamento".

El entrevistado detalló que en los análisis se verifica la cantidad de minerales y la posible presencia de microorganismos.

"Fundamentalmente, se rastrea el tema del arsénico, que en muchos sectores de la provincia de Mendoza -como Lavalle, La Paz y parte de Santa Rosa- puede aparecer. Y lo que encontramos es que no hay valores que estén por encima de lo que exige la norma", se explayó.

"Por otro lado, también estuve chequeando con el Ministro de Salud (Rodolfo Montero) si había recibido alguna información de un centro de salud o en el hospital de la Zona Este que tuviera que ver con alguna afectación relacionada con el consumo de agua en las personas, y él respondió que no".

►TE PUEDE INTERESAR: Los Caballeros Americanos del Fuego, la misteriosa orden esotérica de la que habla medio Mendoza

Mingorance cerró: "Lo que sí hay que reconocer es que en Mendoza, por lo general, el agua es más dura, justamente por los minerales de arrastre, no tan solo en superficie, sino de las perforaciones. Entonces sí, hay valores tal vez que estén más altos que en otros sitios, pero ninguno de esos valores afectan la salubridad de las personas. El agua es apta en La Paz y en toda la provincia. Si no, no la estaríamos suministrando. Puede haber valores, por ejemplo, de sulfatos o de sodio que estén elevados, pero en esas proporciones estos minerales no afectan la salud".

El presidente de Aysam anticipó, asimismo, que se está organizando una experiencia piloto para "bajar aún más la presencia de arsénico" en los departamentos del Este.