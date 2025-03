¿Cuál es esa constante que están midiendo las consultoras? La imagen del presidente Javier Milei ha caído en Mendoza unos diez puntos, poco más, poco menos, desde agosto, octubre y diciembre del año pasado, según quién mida. Encuestadores como Martha Reale y Roberto Stahringer concuerdan en ese dato. Aún no es grave y “el presidente sigue siendo muy competitivo” aclara Reale, pero la baja existió. Del olimpo de los más de 60 puntos de imagen que registraba el presidente hasta hace poco, hoy está alrededor de los 48 a 52 puntos de “positivo pleno” (buena más muy buena) en Mendoza.

Hay razones para la caída presidencial, que aunque no es leve, tampoco es grave. La principal podría ser la baja en las expectativas económicas personales y familiares en este caso de los mendocinos, aunque las encuestas que miden el territorio nacional van en el mismo sentido. “Lo que ha empeorado es la autopercepción de superación personal… familiar… y de algún modo vuelve la incertidumbre sobre la economía”, dice Martha Reale, de Reale-Dalla Torre.

Espert-Milei-Bullrich-Adorni.jpg Milei junto a Espert, Patricia Bullrich, y el vocero Manuel Adorni, que será candidato a legislador porteño.

El razonamiento de la consultoría que más ausculta Alfredo Cornejo tiene coherencia política pero también social y económica. “La gente ya compró el control de la inflación. Pero ahora quiere algo más, crecer, que alcance la plata, consumir; y eso no se está verificando. El gobierno se ha jugado todo al acuerdo con el FMI, eso lo leen los mercados. Sin embargo, lo que baja al público en general es la incertidumbre. Hay una nueva etapa de la economía. Ahora hay que hacer otra cosa”, dice un dirigente importante de la UCR mendocina. Es de los que van a tener que trabajar en un eventual acuerdo con La Libertad Avanza.

La lectura es que controlar la inflación es un logro desbloqueado. Vamos a lo que sigue.

Martha Reale viene de medir en Guaymallén, posterior al escándalo cripto que envolvió al presidente. El departamento más populoso de nuestro distrito es clave siempre para ganar la provincia. No tiene por qué repetir el resultado provincial, pero sí ocurre que sin Guaymallén es casi imposible ganar en Mendoza. En ese departamento, la caída del presidente Javier Milei ha sido notoria, mientras que la imagen de gestión de Cambia Mendoza se mantendría estable. “Las percepciones sobre Milei y Cornejo están casi empatadas” afirma Reale.

Milei en el Gran Mendoza

Roberto Stahringer, de Sociolítica, viene midiendo el humor social y político con intensidad. Su último registro tiene apenas unos días. En el Gran Mendoza, Milei bajó de un 63 % a poco más del 53 % de preferencias. Y explica que la caída mayor se produjo en una franja social muy influyente, que es la media a media alta. Profesionales, grupos de influencia ya sea de los padres del colegio de los chicos, del trabajo, el gimnasio, la montaña, afinidades deportivas. Es una capa social que discute y opina.

En las respuestas cualitativas, Stahringer registró el regreso de la incertidumbre por la economía, y algún hartazgo por los modos y la “batalla cultural” exagerada del gobierno. El componente económico es fuerte. “Se registra preocupación por los precios… siempre los precios… dudas por la inflación. La caída del consumo, el comercio y el turismo impactan en la percepción”, ejemplifica.

A juicio del consultor, el gobierno debe seguir concentrado en la gestión. Al igual que Reale, cree que la caída de Milei en Mendoza -una de las provincias más mileístas- no es grave, pero sí es un toque de atención. Es mejor ocuparse de gestionar la crisis que de voltear monumentos, pelearse con artistas, insultar a medios y periodistas, o festejar las lágrimas de zurdos. Eso es sólo para la tribuna propia. Hablarles sólo a los leales nunca alcanza.

Paso Cristo Redentor Horcones 2.jpg Los viajes a Chile y el regreso. Ir de compras al país trasandino es el mejor reflejo del tipo de cambio.

La caída de Milei en Mendoza es coherente con el dato que están registrando algunas encuestas nacionales. La semana pasada, Diario UNO publicó un estudio de la Universidad de San Andrés que contiene un dato llamativo. Más allá de la buena valoración (la segunda mejor) de la política de Defensa a cargo del radical mendocino Luis Petri, todas las políticas del gobierno nacional tienen una valoración negativa más alta que positiva. Salud, Educación, Seguridad, Obra Pública, jubilados tienen registros de insatisfacción superiores al 60 %, hasta el 67 %. Según este sondeo nacional, la imagen negativa de la gestión nacional llega al 61 %. Una encuesta de Zuban-Córdoba registró datos parecidos en marzo.

Por supuesto, las encuestas muestran una foto del momento, un estado de ánimo. Lo que hay que ver ahora es si el gobierno afloja un poco el duro ajuste fiscal para mover el consumo (receta típica de la política), o decide cruzar el río de las elecciones a nado, con lo puesto. A suerte o verdad. La novedad asociada a todos estos estudios es que ni siquiera en el peronismo hay unanimidad respecto de que se le puedan ganar las elecciones a Milei, de modo de restringirlo más en el Congreso de la Nación. Es decir que el presidente viene en baja, pero con mucho margen aún para ganar.

Qué pasa con las fuerzas mendocinas

Tanto Martha Reale como Stahringer y una consultora porteña que hizo un trabajo muy detallado que manejan algunos dirigentes peronistas tienen consolidado a Cambia Mendoza. La gestión de Alfredo Cornejo tiene entre el 35 % y 48 % de imagen positiva. Una medición buena para una gestión -la de Cambia Mendoza- que cumple diez años en diciembre.

Hay una variante que propone Stahringer que permite ver por qué Cambia Mendoza mide bien. En su última medición, le hicieron una pregunta abierta a la gente respecto de quién es “el opositor a Cornejo”. Las respuestas fueron muy dubitativas. “La mayoría de las personas no pudo mencionar a un dirigente que sea el opositor al gobierno”, aunque muchos mencionaron difusamente al peronismo, y algunos pocos a Omar De Marchi.

diputados legislatura de mendoza.jpg La Legislatura de Mendoza debe renovarse por mitades en las próximas elecciones.

Otro registro coincidente en los sondeos es que la mayoría de la oposición mendocina está famélica de adhesiones, aunque con matices. El peronismo mide bien como tal, pero sus dirigentes no despegan, de acuerdo a las encuestas que maneja el gobierno. Los sondeos de Martha Reale y de Stahringer registran intenciones de voto muy bajas de La Unión Mendocina, lo mismo que las que lee el peronismo, que sitúan a quienes llegaron a disputarle la gobernación a Cornejo en cerca del 9 %. El Partido Verde, el FIT tendrían problemas de supervivencia electoral; y luego Sociolítica mide un dato preocupante para el PRO: la fuerza del ex presidente Mauricio Macri mide hoy la nada misma en Mendoza. El ex votante de Macri se mudó al mileísmo, y el PRO está partido entre el oficialismo partidario que apoya a Milei y la oposición interna que se abrigó en Cambia Mendoza.

El acuerdo con Alfredo Cornejo

Todas las escuderías políticas están afectadas de mala imagen. Esa es la principal contraindicación que sufre “la casta”, para decirlo en términos libertarios. Además, la caída de diez puntos del presidente en esta provincia ha atemperado un poco los ánimos en Cambia Mendoza. La marca “La Libertad Avanza” fue afectada por esta disminución de imagen presidencial, de acuerdo a Martha Reale. Y ello pudo haber moderado la efusividad y el entusiasmo vendimial respecto de un acuerdo.

“Estamos en stand by. Hubo una expectativa muy alta de hacer un acuerdo durante la Vendimia. Venía el presidente Milei a sellarlo, prácticamente… y ocurrió lo de Bahía Blanca y todo se enfrió. Ahora hay expectativas de llegar a una alianza, pero vamos despacio”, dice una fuente del Gobierno.

El dato concreto es que en estas semanas, probablemente hasta pasada la Semana Santa, no habría ni un solo movimiento en firme para concretar un frente electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

Hay que esperar muchos acontecimientos: el acuerdo con el FMI, si levantan o no el cepo, la evolución del dólar, los precios, las reservas, y las elecciones de Santa Fe, CABA y San Luis que podrían dar una pista sobre lo que viene.