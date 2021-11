En su último día como gobernador, Abed tendría aprobado el Presupuesto pero sin roll over

"No es lógico instalar el debate en una campaña electoral, evidentemente el Gobierno tenía una intención electoralista con este tratamiento, si no se entiende el dibujo que han presentado. Es un presupuesto que tiene un recorte en materia educativa, en salud, que tiene una subejecución en materia de obra pública. Es decir del presupuesto del año pasado, en donde le dimos herramientas para ejecutar $11.000 millones para obra pública, el Gobierno ha ejecutado solamente el 23%", disparó en su momento el senador Lucas Ilardo.

Cámara de Senadores, Juan Carlos Jaliff.jpg Este martes, en reemplazo de Mario Abed, será Juan Carlos Jaliff quien presida la sesión en que se tratará el Presupuesto 2022.

Así las cosas, y luego de que en el Gobierno hayan desechado toda chance de negociar el respaldo del PJ, Rodolfo Suarez y el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri habrán perdido entonces la posibilidad de refinanciar la deuda de $18.400 millones que era lo que pedían de Roll Over y para lo cual es necesario tener el aval de dos tercios de la Legislatura, es decir contar con el respaldo de la oposición, que es lo que no tendrán.

"Es lamentable, porque este no es un presupuesto polémico, no tiene endeudamiento ni se pedía un Roll over indefinido como en el anterior, y sin embargo, el PJ que el año pasado sí aprobó esa refinanciación de la deuda, este año la rechaza, esto es claramente electoral y se da porque están preocupados por dar una señal a su militancia y a Cristina de que son oposición", aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Si bien la cita para el tratamiento del Presupuesto 2022 es a las 9.30, todo hace suponer que sólo con el apoyo de los senadores oficialistas, la aprobación no se dilate demasiado, y se termine aprobando cerca del mediodía.