En reemplazo de Emir Félix, el intendente interino de San Rafael recorrió obras en marcha

En ese contexto, los principales responsables del Gobierno municipal realizaron una recorrida por la que supervisaron obras en ejecución y el funcionamiento de diferentes servicios.

La comitiva fue encabezada por el intendente interino Paulo Campi y los secretarios Roberto Peña (Obras Públicas), Nahuel Arscone (Gobierno) y Marcelo Gómez (Hacienda). También participaron el subsecretario de Obras Públicas, Enrique Ferraro, y el titular de Obras Municipales, Roberto Zaratiegui.

Obras en San Rafael-Emir Félix.jpg

Paulo Campi, intendente interino y presidente del Concejo

“San Rafael tiene un municipio que no para un instante. Las obras y servicios se ejecutan durante las 24 horas, gracias a un equipo de gobierno comprometido, en el que cada uno sabe qué hacer. La mejor forma de ayudar para que Emir se recupere, es seguir adelante con este plan sostenido de desarrollo para el departamento”.

Roberto Peña, secretario de Obras Públicas

“Este es un equipo que sigue trabajando como todos los días, ejecutando un programa de gobierno que encabeza el intendente Emir Félix, quien nos acostumbró a no detenernos un solo minuto. Acá trabajan técnicos, ingenieros, arquitectos, empleados en general que están 'al pie del cañón' supervisando el avance de obras y servicios. No tengan dudas que vamos a redoblar esfuerzos para que la transformación de San Rafael no pare”.

Marcelo Gómez, secretario de Hacienda

“Tener un municipio con las cuentas ordenadas nos ayuda a que se pueda seguir avanzando en el día a día con la ejecución de obras y la prestación de servicios. Esta forma de administrar es sostenida en el tiempo y nos permite cumplir con nuestros compromisos, pero además tener un estado financiero sólido que nos permitió anunciar un aumento del 50% en el salario de los empleados municipales, pilares de esta transformación”.

Nahuel Arscone, secretario de Gobierno

“Tenemos una premisa de trabajo para mejorar la calidad de vida de los sanrafaelinos. En esa línea avanzamos todos los días, con la impronta que siempre nos ha impuesto nuestro intendente. Integramos un municipio activo en todos los frentes, con un equipo que trabaja de manera articulada para seguir con las obras, los servicios y todas las políticas sociales, de educación, cultura, deporte y salud que lleva a cabo la comuna”.