En otra noche picante en Círculo Rojo, Pagano de Montemar apoyó la dolarización y hubo debate

Pattini Hernández Rodriguez Sacandura Stahringer.jpg Andrea Pattini, Carlos Hernández, Nacho Rodríguez, Carina Scandura y Roberto Stahringer.

Del primer bloque del programa dominguero que desmenuza la actualidad de Mendoza, participó también el politólogo Roberto Stahringer quien metido de lleno en diseccionar la estrategia de Milei dijo “tuvo habilidad para instalar una consigna simple contra el gasto de la política”. Aunque como la mayoría de los consultores coincide en que el fenómeno es su persona y no sus representantes en las provincias: “el voto ha ido cambiando según sean elecciones a intendentes, gobernadodes o Presidente” y remató asegurando que “el resultado de las elecciones está abierto.”

Al momento de meterse con los temas urgentes, Círculo Rojo puso imágenes de los intentos de saqueos que hubo en varios departamentos del Norte de la provincia, Stahringer analizó algunos comportamientos "¿cómo materializás tu demanda?, es tal el grado de desesperación que hay en mucha gente que media oportunidad que tenga la gente, se la va a juagar".

Obra pública, inflación y dolarización

En el segundo bloque llegó el turno de la economía y se encendió el debate entre dos destacados empresarios mendocinos que dejaron claras sus posturas contrapuestas. El presidente de la Cámara Empresaria de Constructores Independientes de Mendoza (CECIM) Dalmiro Barbeito ponderó aspectos positivos más allá de la crisis “a pesar del contexto no se ha paralizado la obra pública” aunque sinceró aspectos negativos “por la inflación hay redeterminación de precios todos los meses. Gane quien gane el manejo de la economía debe ser distinto; sin sequía, con Vaca Muerta y con el desarrollo de la minería, la Argentina debería tener un escenario más favorable”.

Por el lado de las finanzas dijo presente el responsable de Montemar Federico Pagano quien se metió en el debate político asegurando que “un nuevo gobierno es una oportunidad para generar expectativas favorables. Cada uno se tiene que hacer responsable de lo que ocurre y acá el Gobierno tiene mayor responsabilidad”, remató. Respecto de si el dólar a 700 u 800, la realidad es que nadie lo imaginaba pero cuando en el desierto no hay agua varía el precio”.

Justamente, la polémica encendida llegó con el debate por la dolarización de la economía argentina. Barbeito dijo sin vueltas "veo lejos y compleja la dolarización para Argentina". “Defiendo a los pequeños y medianos empresarios, nosotros compramos en pesos”. En las antípodas se ubicó Pagano quien fue también terminante “la dolarización es posible”, lanzó. Aunque también hizo la salvedad de que "la dolarización como herramienta no es lo ideal pero sirve para fortalecer procesos de crecimiento". Ante la consulta de Carina Scandura sobre los problemas que tuvieron que enfrentar los países que dolarizaron, Pagano defendió su hipótesis asegurando que “todos los países que dolarizaron no quieren volver a tener su moneda, aunque les vaya mal, eso significa que antes de hacerlo estaban peor. Me llama la atención que veamos con miedo la dolarización con la crisis que estamos viviendo”, cerró.

También hubo interacción con los televidentes que votaron en una encuesta por redes sociales para saber si mantendrán o cambiarán su voto en octubre y los números dejaron un dato: el 70% se mantiene y el 30% cambiará. Resta saber quienes se beneficiarán con esas fugas o migraciones de votos.