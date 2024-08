Empezaron a llegar las boletas del seguro agrícola y se armó revuelo entre los productores

►TE PUEDE INTERESAR: Productores dudan del acceso al seguro agrícola y quieren conocer la letra chica de los contratos

Boleta fondo compensador.png

Siguen las críticas al seguro agrícola lanzado por el ministerio de Producción

A los productores los tomó desprevenidos que este viernes 23 de agosto se produjera el vencimiento de una de las primeras cuotas. La segunda caduca los primeros días de septiembre.

"No tenemos más remedio que adherir. Pero la gente lo sigue viendo caro y no está muy a favor de que lo cobrará en abril. Muchos van a tener la necesidad de cobrarlo en enero, después de las heladas. Ya no le creemos nada a este gobierno", afirmó el referente vitivinícola.

En San Rafael también manifestaron que no tenían muy claro el sistema de las cuotas. "Vamos a reunir el cúmulo de consultas y vamos a plantearlo al ministerio de Producción" afirmó Alejandro Flores.

Vargas Arizu en el Senado.jpg El ministro Rodolfo Vargas Arizu asegura que es mejor apoyar directamente a los productores que destinar dinero al sistema de lucha antigranizo con aviones. Esta imagen se tomó durante una exposición en la Legislatura. Senado de Mendoza

En qué consiste el seguro agrícola para granizo y heladas

Hace poco más de una semana, el ministerio de la Producción lanzó una cobertura de seguro con el aporte del gobierno provincial para granizo y helada.

seguro agricola 2024.jpg

El nuevo seguro regirá durante la próxima temporada para cubrir a los productores mendocinos con hasta $ 1.500.000 por hectárea, ante la ausencia de la lucha antigranizo.

El Gobierno de Mendoza argumentó que el sistema de la lucha antigranizo es ineficiente y por esa razón se volcaría la mayor parte de los recursos al combate de las contingencias climáticas, siendo los daños de las heladas lo que más se denuncia. Para la administración provincial, destinar dinero al método de los aviones -que, dicen, no tiene aval científico- es un desperdicio.

