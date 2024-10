Emir Félix definió sus objetivos en caso de presidir el PJ y prometió "traer a todos los que se fueron"

"Se trata de abrir el juego para que el partido vuelva a ser lo que alguna vez fue (...). Y que se lo entienda como propiamente mendocino", aseveró Félix, que es el favorito para las elecciones del 1 de diciembre.

Operativo retorno

La reciente crisis del peronismo derivó en la fuga de muchos referentes -algunos históricos- a otras comarcas, como La Unión Mendocina de Omar de Marchi. Ahora, con LUM algo desdibujada, Félix piensa que se abre una ventana de oportunidad para que los que se fueron retornen al redil.

"El peronismo siempre fue muy heterogéneo y tolerante de la diversidad. Lo que pasa es que en el último tiempo estrechamos esa diversidad y esas posibilidades; y la consecuencia fue que muchos no se sintieran representados", analizó.

Parte de la salida, según Félix, pasa por que esos "compañeros" vuelvan. "Tenemos que procurar que haya tolerancia con la diversidad de pensamiento, algo que siempre existió en el PJ", dijo, en una velada -o no tan velada- crítica al estilo que en algún momento exhibió la conducción kirchnerista.

Otro aspecto a trabajar será la identidad. "Desde el partido vamos a tratar primero de recuperar la capilaridad que siempre tuvo el peronismo, y segundo, ver de qué manera vamos hacia adelante en un proceso de tolerancia interna y de sumar sectores que se fueron, con una identidad que los mendocinos comprendan", marcó el entrevistado.

Y describió: "Está claro que el modelo de oposición que estamos haciendo no funcionó, porque los mendocinos no se sintieron representados (...) Lo cierto es que el mendocino no es antiperonista, porque de ser así no habríamos ganado siete municipios. Lo que no hemos podido generar nosotros en Mendoza, hacia la provincia, sí lo han logrado algunos intendentes".

Sobre la interna nacional y la posición de Cristina

Por último, Emir Félix se refirió a la interna del PJ nacional, que por ahora muestra a dos facciones, una alineada con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otra encabezada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Emir señaló que su hermano, el actual intendente sanrafaelino Omar Félix, está en la lista de CFK pero "trabajando por la unidad".

"Consideramos que es una locura realizar una interna, porque aquí es cuando la política empieza a hacer cosas que a la gente no le interesan (...) Es más: si se avanza en esa dirección, es posible que Omar Félix no esté ahí, porque la idea es que no haya divisiones. Una interna es algo que hoy no estamos en condiciones de hacer, entre otras cosas, por cuestiones económicas", cerró el peronista.