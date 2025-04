Emir Félix apuró a Cornejo: "Tiene que decidir cuanto antes qué va a hacer con las elecciones"

emir felix.jpg El presidente del PJ, Emir Félix, negó que esten hablando de candidaturas, y apuró al gobernador Alfredo Cornejo a que defina qué hará con las elecciones legislativas.

El ex intendente de San Rafael se agarró de esa indefinición del gobernador para evitar hablar de candidaturas, aún cuando dentro del PJ sobrevuela la idea de que él puede ser candidato a diputado nacional.

Eludió esa definición con el argumento de que hablar de candidaturas, o de su propia candidatura con tanta anticipación, le hace mal al partido y a la construcción que él mismo propone.

"Si yo siendo presidente del partido me pongo primero en la lista de candidatos, la verdad que genera una falta de legitimidad en lo que estoy haciendo", planteó.

Pero a la vez, recogió el guante de la falta de definición de Cornejo sobre el esquema electoral para marcar que el retraso del gobernador obedece a especulaciones políticas sobre si arma una alianza o no con La Libertad Avanza.

"El problema lo tiene el radicalismo, que pega un volantazo para subirse a La Libertad Avanza. Y lo tiene el PRO que se desconfigura, que no sabe por dónde va a ir. Nosotros no lo tenemos en ese sentido. Créame que en el Peronismo si tenemos que ir a una interna nadie se achica", reforzó.

Si no hay Paso, Félix apuesta por una interna abierta para el PJ

En función de la posibilidad que sobrevuela de que Cornejo pueda eliminar o suspender las PASO, tal y como hizo Milei en la Nación, en el PJ ya analizan la chance de elegir a sus candidatos con una interna abierta.

elecciones paso 2023.jpg El presidente del PJ, Emir Félix le pidió a Cornejo que defina si va a suspender o no las PASO y abrió la chance de ir a una interna abierta.

"Si las PASO se eliminan, ahí recién nos tenemos que poner de acuerdo. Yo entiendo que tiene que ser una interna abierta para definir los casilleros y no definirlos en una pieza cerrada. Yo no me voy a prestar como presidente del partido a que definamos los candidatos en una pieza cerrada, no sería una cosa lógica. No estaríamos contribuyendo a mejorar, sino estaríamos empeorando", adelantó Félix sobre esa posibilidad.