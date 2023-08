Elecciones PASO 2023: Luis Petri pidió que la gente asista a votar para inclinar la elección

Sin embargo, tuvo tiempo para saludar a las autoridades de mesa y les obsequió una bandeja de facturas, tal y como hizo durante las elecciones anteriores.

Además de expresar su emoción por estar participando de una elección nacional como precandidato a vicepresidente, Petri le pidió a la gente que asista a votar.

Justamente dijo no haber hablado aún con la precandidata a presidenta a la que acompaña, pero que en breve se iban a comunicar para intercambiar opiniones sobre el acto electoral.

Parte de su familia lo acompañó

Luis Petri llegó acompañado por su hermana y su padre a la mesa de votación. Esta vez no lo hizo junto a su esposa Cristina Pérez, como durante las PASO provinciales, en las que ambos llegaron juntos a la escuela y ella se encargó de esperarlo en la puerta de la mesa.

En esa oportunidad, Petri se había presentado como precandidato a Gobernador de Mendoza.

Si bien perdió la interna con Alfredo Cornejo, sí obtuvo una buena cantidad de votos que hizo valer a la hora de poner a su ex compañera de fórmula, Patricia Giménez, como segunda precandidata a diputada nacional por Mendoza.