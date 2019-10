"Más allá de lo que suceda en las urnas espero que el presidente tenga ganas de seguir gobernando hasta el 9 de diciembre, no como pasó el 11 de agosto". La frase corresponde a la ex candidata a gobernadora del peronismo, Anabel Fernández Sagasti.

"La responsabilidad que uno tiene institucionalmente más allá de que me gusten o no los resultados es cuando se jura ante la Constitución defender los intereses de los argentinos y por supuesto que todos los argentinos vamos a estar para apoyarlo porque la corrida del dólar no es solo un número en la pantalla sino que se traslada a precios, alimentos, combustibles, energía. Espero que todos los que hoy gobiernan hasta el 9 de diciembre tengan responsabilidad", agregó la senadora nacional kirchnerista.

Anabel emitió su sufragio en Godoy Cruz, y comentó que “ha sido un año de muchos cambios. Elegir un presidente y quienes nos van a representar en el Congreso siempre es importante y los mendocinos sabemos defender la democracia así que esperamos que vaya mucha gente a votar y escucharlos, es el día para eso”.

Consultada sobre la empresa SmartMatic, que llevará adelante el escrutinio provisorio, expresó que "ha tenido muchas denuncias y hubo problemas en el conteo de votos en las PASO. Esperemos que esta vez no pase y podamos tener los resultados más temprano".

En relación a estas elecciones generales Fernández Sagasti consideró que se definen dos modelos económicos diferentes de pensar la Argentina y la región “de valorizar el trabajo, de industrializar el país, lo que esperamos hoy es cuál modelo de país y económico prefieren los argentinos" admitió. "Sabemos que esto es lo definitivo, estamos eligiendo presidente de la nación, vicepresidente/a y quienes nos van representar en el Congreso. Creo que todos somos muy conscientes y por eso se acude son esperanza a votar y con los sueños adentro del sobre. Incluida la chance de tener una Mendoza con posibilidades y trabajo que es lo que se espera".

En materia internacional le preguntaron sobre la situación de Chile y expresó: "Es un país con mucha desigualdad y los chilenos han empezado a organizarse y hacer escuchar su voz sobre que ese sistema económico no da para más y creo que nos tiene que hacer reflexionar también a los argentinos"

No faltó el recuerdo para el ex presidente Nestor Kirchner, de quien consideró que fue un gran presidente y agregó "que sea el mismo día de la elección nos predispone diferente porque él fue quien en 2003, para nosotros, puso de nuevo de pie a la Argentina y todo el esfuerzo que hacemos lo hacemos pensando este día en él. Para nosotros fue un gran presidente y nos llena de esperanza volver a hacer eso desde el 10 de diciembre".