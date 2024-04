El Tribunal de Cuentas multó a un diputado a pagar $1,5 millones por el uso indebido de combustible

En abril del 2023 el mismo Tribunal de Cuentas le observó a la intendencia la falta de documentación para certificar $10 millones de lo que se gastó en el 2021.

gustavo perret.jpeg El diputado provincial Gustavo Perret fue secretario de Gobierno del ex intendente Emir Félix hasta diciembre del 2023.

Ahora el fallo del Tribunal de Cuentas que se conoció en los últimos días, remarca que en la carga de combustibles de la comuna hubo una "falta de control obscena" y determina que el diputado Perret, que en ese momento era secretario de Gobierno y era quien firmaba los cuestionados vales de combustible, es responsable.

"Por ser quien tenía la competencia y responsabilidad directa por la entrega y también, por ser la autoridad que suscribió los vales, siendo su responsabilidad directa el control del consumo de combustible", resalta el fallo 18.015 del Tribunal de Cuentas.

En el detalle del fallo se acredita que "debido a la gran desprolijidad en la documentación analizada, la falta de datos ciertos, y deficiencias documentales y de control, es que este Tribunal considera que se ha configurado un procedimiento administrativo irregular grave".

Y multa a Gustavo Perret, ex secretario de Gobierno a pagar la suma $1.480.000; al ex Contador General Luis Sierra con la suma de $816.000,00 y a la ex contadora interina María de los Ángeles Vila con $384.000,00. Y los emplaza a que en 30 días a contar desde su notificación, depositen esas cifras en el Banco de la Nación Argentina.

Diario UNO intentó contactar al diputado Perret para tener su versión de lo ocurrido, pero él prefirió no hacer declaraciones.

"El sistema es irregular y se sigue aplicando"

Uno de los denunciantes del caso de las irregularidades en la carga de combustible en San Rafael fue el jefe del bloque de concejales, Leonardo Yapur.

El mismo edil resaltó que pese a la multa que ya aplicó el Tribunal de Cuentas, en la comuna se sigue aplicando el mismo sistema.

Orden de combustible de San Rafael.jpg Modelo de los vales de combustible que analizó el Tribunal de Cuentas.

"En enero desde la misma comuna se hicieron denuncias en la fiscalía local porque detectaron robos con los vales de combustible. Eso pasa porque el sistema que es vulnerable y está probado que no tiene controles se sigue aplicando como si nada. Es claro que urge cambiarlo, pero esa es una decisión política", contó Yapur.

El concejal se mostró descontento con el fallo del Tribunal de Cuentas porque en él se exime de responsabilidades al ex intendente Emir Félix. "Yo no puedo comprender cómo el ex intendente hubiera desconocido lo que pasaba con la carga de combustibles sin controles cuando ya llevaba 3 años en el ejercicio de la intendencia cuando se observaron esas irregularidades", se quejó.

Qué falencias detectó el Tribunal de Cuentas en la rendición de San Rafael

Entre esas falencias que se resaltaron en la primera observación del Tribunal de Cuentas del 2023 surgen: "Se encuentran vales en los que no es posible justificar el consumo, debido a que no se detalla el dominio del vehículo al cuál se le cargó el combustible, ni identificación del responsable que recibe la carga. Dentro de este Anexo se incluyen los vales ilegibles".

Modelo de un vale de carga de combustible que se sumó al documento de las observaciones que hizo el Tribunal de Cuentas a los gastos de San Rafael en el 2021.

También observa:

1.- Vales de carga combustible nafta y gasoil a un mismo dominio. Se detectaron vales donde bajo un mismo dominio, se carga gasoil y nafta, en reiteradas oportunidades.

2.- Vales en los que no es posible justificar el consumo. Esto se debe a que no se detalla el dominio del vehículo al cuál se le cargó el combustible, ni identificación del responsable que recibe la carga.

3.- Vales con dominios de vehículos inexistentes en el parque automotor municipal ni contratados por el mismo.

4.- Vales con dominio faltante. Se incluyen aquellos vales en los que se encuentra detallado el conductor o su DNI, pero no el dominio del vehículo. De esta manera no se pudo corroborar que la carga se efectuó a un vehículo oficial, contratado del municipio o con debida autorización.