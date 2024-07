El titular nacional de Minería apuntó: "Me gustaría que no haya en Mendoza una ley 7.722"

Embed

"Creo que ver este desarrollo de Mendoza volviendo a la minería es una gran noticia. Históricamente la tuvo como provincia andina, pero los vaivenes de la política hicieron que dejaran de tener gran minería, o minería metalífera", analizó Lucero, abogado especialista en temática minera.

La crítica a la Ley 7.722

Lucero valoró que Mendoza impulse la minería, y calificó de "gran noticia" que se estén "explotando yacimientos de cobre". En ese marco, y si bien las actividades que hoy se realizan cumplen con el marco legal provincial, el funcionario celebró que "esté encaminándose hacia la metalífera".

Recordó la protesta del 2019 contra la derogación de la Ley 7.722 y cuestionó a los antimineros, sobre todo a aquellos que utilizaron la violencia para expresar sus ideas. "Creo que la minería aporta riqueza y trabajo genuino", dijo el titular de la cartera.

Y si bien reconoció que la legislación es materia de política provincial, que "los recursos naturales son de las provincias", y que la ley actual "no impide por completo la minería", sí advirtió: "Me gustaría que no haya una 7.722".

Una mil personas marcharon por el centro de Mendoza en defensa de la ley antiminera luego de que la Corte nacional declarara inconstitucional un artículo.

El RIGI y la minería en Mendoza: ¿compatibles?

Lucero aseguró, como ya lo había hecho el presidente de la Cámara minera empresaria de Mendoza, Raúl Rodríguez, que "el RIGI tiene unos umbrales que son un poco altos para un proyecto de exploración como los que necesita Mendoza".

Este régimen de incentivos para grandes inversiones que fue aprobado por el Congreso está pensado para inversiones mínimas de 200 millones de dólares y una inversión para un proyecto de exploración de hierro, por ejemplo, no pasa de los 3 millones de dólares.

Sin embargo, sí valoró que la provincia, "respetando la 7.722, haya presentado el impacto ambiental del distrito Malargüe", lo que sí puede atraer las inversiones que necesita en esta etapa.

La ministra Latorre marcó una diferencia en ese sentido. Según expresó, "hay inversiones que podrían llegar con el RIGI y en el marco de la 7.722", como son las de potasio.

Jimena Latorre y Luis Lucero, de paso por Séptimo Día para hablar de minería en Mendoza.

Por otra parte, repasó que ya hay "cuatro proyectos explorando cobre y uno que terminó la exploración de hierro".

Además, "hay empresas iniciando los pedidos de permiso para explorar litio en el sur de Mendoza, en las Salinas del Diamante. Hay un potencial a explorar qué reservas hay para determinar si es rentable la explotación. Pero no solo van por un mineral en la exploración. Pueden aparecer otras oportunidades también".

El mileísmo, a favor de la minería

"El presidente Javier Milei considera a la minería un potencial del desarrollo argentino", expresó Lucero en nombre del Jefe de Estado. "Si se adhiere a Milei, lo lógico es estar a favor de la minería", determinó.

Y agregó, con relación a políticos provinciales, que en oportunidades se han mostrado a favor de Milei pero en contra de la derogación de la 7.722, que "es confusa la actitud de quien apoya a Milei y luego parece estar en contra de una industria que para el Presidente es tan importante".

Lucero señaló que "probablemente nunca tuvo una opinión pública tan favorable como la de estos primeros meses del año".

Y haciendo autocrítica entiende que "seguramente la industria falló en transmitir lo que hace, cómo lo hace y los beneficios que otorga".

"Hace dos semanas se inauguró un proyecto de litio en una ciudad en medio de la nada, de la puna. Recorrimos la planta, el laboratorio y las instalaciones de primer nivel. La gente vive ahí y trabaja y gana muy bien. Hay que vivirlo y verlo para entenderlo. Eso no se conoce y seguramente tenemos algo de culpa. Hay que conocerlo y amarlo", contó como anécdota.

En ese camino hacia la aceptación de la actividad en pleno también remarcó la necesidad de reconstruir la seguridad jurídica. "No nos portamos lo suficientemente bien en los últimos años. Es una industria chica y el riesgo es muy grande. Tenemos un camino, tenemos que reconstruir confianza".

En cambio, apoyado en sus palabras por Latorre, advirtió que en materia ambiental, "la minería es la única industria que tiene hace 30 años una ley específica. No se puede pisar sin autorización. Esto no pasó en ninguna industria. Desde el punto de vista ambiental es ejemplar. Es la más regulada de las industrias".

Lucero firma un convenio con Mendoza y un privado

Las actividades de Lucero en Mendoza continúan este jueves en la presentación del Plan Pilares, la iniciativa público-privada que se diseñó para impulsar la explotación de cobre en Mendoza, un mineral necesario para la transición energética mundial.

En representación de la Nación, firmará junto al gobernador Alfredo Cornejo y el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) un convenio de cooperación con el laboratorio Alex Stewart International.

El objetivo es hacer de forma conjunta cursos, conferencias, seminarios, jornadas, pruebas piloto y otras actividades para el perfeccionamiento del personal de la Dirección de Minería y el laboratorio, de renombre internacional y especializado en geoquímica y ambiente.