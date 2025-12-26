El financiamiento educativo se posiciona, una vez más, como tema de discusión del Presupuesto 2026. Tras la aprobación en Diputados, los senadores debaten este viernes puntualmente por dos artículos clave: el 30 y el 12.
El Senado centra la discusión por el Presupuesto en dos artículos de financiamiento educativo
Los artículos 30 y 12 se llevan la atención durante el debate del Presupuesto 2026, que llegó con media sanción de Diputados. Se vota a medianoche por capítulos
La sesión comenzó pasado el mediodía, después de que se lograra el quórum para debatir el Presupuesto de Javier Milei y el proyecto de Inocencia Fiscal.
La votación en general se espera para la medianoche. Luego, se procederá a votar por capítulos, como propuso el oficialismo y como sucedió en la Cámara de Diputados.
La oposición pretendía que la misma se diera por artículos, para tener margen, especialmente, para el rechazo de dos artículos cuestionados hasta por aliados del gobierno nacional.
Presupuesto 2026: artículos en la mira
El artículo 12 introduce nuevos requisitos para las universidades nacionales, que deberán presentar información detallada sobre el uso de fondos ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano. El Poder Ejecutivo podría interrumpir las transferencias si considera que los datos son insuficientes.
El 30, en tanto, elimina pisos para el financiamiento en ciencia, educación y escuelas técnicas; y la deuda de Nación con los gobernadores por el financiamiento de las cajas previsionales, lo que preocupa especialmente al sector de Provincias Unidas.
Actualmente, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas. Si se aprueba el Presupuesto, esos porcentajes dejarían de ser obligatorios.
¿LLA tiene los votos para aprobar el Presupuesto 2026?
La oposición buscará cambios en los artículos de mayor conflicto, pero el oficialismo y sus aliados creen que tienen votos suficientes para aprobarlo tal como llegó desde Diputados.
"Sería importante que salga como está", dijeron a Diario UNO desde el Congreso.