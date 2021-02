El secretario de Derechos Humanos, aislado tras dar positivo en coronavirus

En el texto agregó que "por prevención, ya hacía 96 horas que estaba aislado por haber tenido un contacto estrecho".

"El domingo me testeé y dio negativo. Me encuentro bien y sin síntomas", agregó.

Pietragalla Corti añadió que guardará el "respectivo aislamiento" y seguirá "los protocolos recomendados por las autoridades sanitarias", al tiempo que pidió que "sigamos cuidándonos".