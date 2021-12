La iniciativa es del diputado nacional electo Álvaro Martínez (PRO) en coautoría con sus pares Gustavo Cairo y Hebe Casado y propone la incorporación, uso y regulación de armas electrónicas no letales para la Policía.

La fundamentación de la normativa propuesta indica que “en el ámbito actual, los hechos de inseguridad nos indican que la actividad policial requiere actualizar los criterios de acción vigentes en la Policía de Mendoza, atento a la necesaria utilización de la fuerza pública en la defensa de los intereses de los ciudadanos, en consonancia con las normas constitucionales y supralegales que rigen sus deberes y responsabilidades en el desempeño de su profesión, de acuerdo a lo normado en los convenios internacionales suscriptos por nuestro país, en la Constitución Nacional y en la normativa pertinente”.

Unas horas antes de que el tema se tratara en la Legislatura, Rodolfo Suarez fue consultado y respondió: “No hay pistolas Taser en el mercado, no podemos discutir algo que no existe, es una discusión que hoy no tiene sentido. Estamos aislados y con poca vinculación y esto es un ejemplo. Soy práctico para gestionar, pero hoy en el mercado no están disponibles. Si se aprueba la ley y si se consiguen, será otro debate”.

Diputados Taser.jpg

Álvaro Martínez explicó que la ley plantea la obligación de realizar un entrenamiento especial para los y las miembros de la fuerza de seguridad que sean designados para usarlas. Destacó que existirá un protocolo de actuación para evitar posibles excesos que pudiesen originarse y, a su vez, subrayó que estos dispositivos electrónicos disponen de una “memoria interna” que graba y contabiliza las veces que ha sido utilizada.

El diputado Adrián Reche (UCR) indicó: “Desde el radicalismo acompañamos este proyecto del diputado Martínez, porque consideramos que es fundamental y es compatible con el cuidado que tiene el Estado provincial de brindar la seguridad. Es un derecho de todo ciudadano. La seguridad es un derecho transversal”.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Jorge Difonso, sostuvo que se trata de “la incorporación de tecnología en la lucha contra el delito, y tal cual sucede en otros lugares del mundo, ha tenido muy buenos resultados”.

https://twitter.com/JorgeDifonso/status/1465690431409303559 En la comisión de LAC, dimos despacho favorable a la autorización para el uso policial de pistolas taser. Mañana miércoles @DiputadosMza discutirá el tema en el recinto. La policía deberá recibir capacitación y el uso será progresivo. pic.twitter.com/73Mth8bsz9 — jorge difonso (@JorgeDifonso) November 30, 2021

Este tipo de pistolas disparan dardos que paralizan a un sujeto por un schok eléctrico de 5 segundos, que produce un adormecimiento de los músculos. Quienes rechazan su utilización las comparan con las picanas que se usaron antes y durante la dictadura militar para torturar a personas detenidas o secuestradas por el terrorismo de Estado.