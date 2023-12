PlìtiEl líder del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD), Raúl Castells, encabezó la primera manifestación contra el presidente Javier Milei. Fue sin cortar calles por lo que los manifestantes respetaron lo advertido por el mandatario con relación a no interrumpir el tránsito bajo riesgo de no cobrar salarios ni planes: "El que corta no cobra", dijo el líder libertario.