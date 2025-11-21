El presidente de la UCR destacó que "Cornejo sacudió al PJ con 30 puntos de diferencia"

presidente de la ucr

Lista de unidad en la JR

El presidente de la UCR local afirmó que aunque “a veces los consensos generan roces”, la lista unificada antes del cierre de plazos es un importante avance. Agradeció el trabajo del equipo saliente y aseguró que la conducción entrante de Cecilia Ferzola tendrá “todo el apoyo institucional” del partido.

Lima agradeció el trabajo de la militancia del Valle de Uco y reconoció a los anfitriones de Tupungato al expresar su gratitud “a quienes han acompañado todo este proceso”.

En un repaso de sus dos años de gestión, manifestó que Lombardi "siempre nos tuvo en cuenta y cumplió todo lo que pedimos y merecía volver a ser presidente de la UCR de Mendoza”.

La joven hizo referencia además la masiva participación en un día feriado, ya que los jóvenes concurrieron “con ganas de formarse, generar camaradería y compartir durante toda la jornada”.

Presentó y felicitó a la nueva conducción integrada por Cecilia Ferzola, Agustina Quiroga, Gerónimo Parés y Juana Fernández, a quienes consideró reflejo de “un trabajo federal que hemos llevado adelante en estos dos años”.

juventud ucr congreso La Juventud Radical cerró este viernes su ciclo de gestión en Tupungato para darle paso a las nuevas autoridades. Foto: UCR

El mensaje de Aguilera para los jóvenes de la UCR

El congreso contó con la participación de figuras como el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, y el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, además de legisladores y militantes.

Aguilera, al dar la bienvenida, subrayó que Tupungato demuestra “la unidad de los radicales debatiendo en un mismo lugar” y afirmó que Cornejo “está cumpliendo lo que dijo, construir más de 20 años de gestión radical en Mendoza”.

Para cerrar, instó a recuperar departamentos como Rivadavia, Junín y Tunuyán, donde “estamos cerca de volver a ser gobierno”, y felicitó a la presidenta saliente por “un trabajo territorial enorme”.