El presidente de la UCR destacó que "Cornejo sacudió al PJ con 30 puntos de diferencia"

La Juventud Radical de Mendoza cerró este viernes su ciclo de gestión en Tupungato. La reunión sirvió como balance y celebración, y contó con la presencia del presidente de la UCR, Andrés Lombardi; la presidenta saliente, Flor Lima, y la futura conductora, Cecilia Ferzola. Hubo elogios a Alfredo Cornejo por los contundentes resultados de la última elección.
En su discurso, Lombardi destacó el despliegue territorial de la juventud radical durante sus dos años: "Ninguna otra juventud partidaria realizó cuatro congresos en los cuatro oasis de la provincia, solo la del radicalismo".
En otro tramo de alto voltaje político, el dirigente resaltó el rol del gobernador en los comicios legislativos del 26 de octubre: "Cornejo lo hizo otra vez y sacudió al peronismo con 30 puntos de diferencia”, y reivindicó que el partido trabaja para el progreso de los mendocinos. Además, felicitó a la JR por lograr una renovación de autoridades "sin interferencias de los mayores".
Lista de unidad en la JR
El presidente de la UCR local afirmó que aunque “a veces los consensos generan roces”, la lista unificada antes del cierre de plazos es un importante avance. Agradeció el trabajo del equipo saliente y aseguró que la conducción entrante de Cecilia Ferzola tendrá “todo el apoyo institucional” del partido.
Lima agradeció el trabajo de la militancia del Valle de Uco y reconoció a los anfitriones de Tupungato al expresar su gratitud “a quienes han acompañado todo este proceso”.
En un repaso de sus dos años de gestión, manifestó que Lombardi "siempre nos tuvo en cuenta y cumplió todo lo que pedimos y merecía volver a ser presidente de la UCR de Mendoza”.
La joven hizo referencia además la masiva participación en un día feriado, ya que los jóvenes concurrieron “con ganas de formarse, generar camaradería y compartir durante toda la jornada”.
Presentó y felicitó a la nueva conducción integrada por Cecilia Ferzola, Agustina Quiroga, Gerónimo Parés y Juana Fernández, a quienes consideró reflejo de “un trabajo federal que hemos llevado adelante en estos dos años”.
El mensaje de Aguilera para los jóvenes de la UCR
El congreso contó con la participación de figuras como el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, y el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, además de legisladores y militantes.
Aguilera, al dar la bienvenida, subrayó que Tupungato demuestra “la unidad de los radicales debatiendo en un mismo lugar” y afirmó que Cornejo “está cumpliendo lo que dijo, construir más de 20 años de gestión radical en Mendoza”.
Para cerrar, instó a recuperar departamentos como Rivadavia, Junín y Tunuyán, donde “estamos cerca de volver a ser gobierno”, y felicitó a la presidenta saliente por “un trabajo territorial enorme”.