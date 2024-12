El presidente de la UCR blanqueó que evalúan aliarse con los libertarios para las elecciones 2025

Lombardi y Cano en 7D.jpg

"Cuando el Gobierno nacional tiende a ordenar la macroeconomía, tiende a bajar la inflación, a desregular mercados y bajar impuestos, tiene que ver con lo que nosotros venimos haciendo. Mendoza hace 6 años que viene bajando impuestos y hace 8 años que tiene equilibrio fiscal, y si un gobierno nacional dice vamos a llevar adelante el equilibrio fiscal, nosotros aplaudimos porque es nuestro esquema de gobierno" se vanaglorió.

Las definiciones de Lombardi se sostienen también en los indicios que ya viene dando el mismo gobernador Alfredo Cornejo, estratega de las jugadas electorales que viene haciendo el frente Cambia Mendoza desde las elecciones del 2015 a la fecha.

En una nota que le concedió a 7D, el mandatario admitió que "el gobierno de Cambia Mendoza tiene muchísima coincidencia con el gobierno nacional. No estaría mal si fuesen juntos, pero por convicción. No habría que forzar una cosa que no tenga convicción", se aventuró.

Aunque, en paralelo, se encargó de resaltar que la UCR que él lidera y La Libertad Avanza "que es un partido nuevo, que se está formando, no tenemos una historia común" y hasta se quejó de la dificultad de encontrar un interlocutor válido de los libertarios: "Todo el mundo habla en nombre de Milei en Mendoza, pero sólo el gobierno nacional, o quizás Facundo Correa Llano, puedan hacer eso. El resto se atribuyen la representación".

Las diferencias y los reclamos de la UCR a la gestión de Javier Milei

Así como planteó las medidas con las que acuerdan con la Nación, Lombardi también se vio forzado a marcar las diferencias con la gestión libertaria.

En ese listado puso la defensa de la educación pública en la que se enlistó la UCR y varios de sus funcionarios, sobretodo cuando se discutió la ley de financiamiento universitario.

Y sumó los reclamos por el estado de la Ruta Nacional 7 que hizo puntualmente el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

Hay que recordar que el funcionario viajó a Buenos Aires y trajo la confirmación de que el Ejecutivo nacional licitará de forma directa las obras de esa ruta a partir del próximo año. "Nosotros les pedimos celeridad en los trabajos tanto para ayudar a los transportistas como para el turismo interno", afirmó.

Lombardi también sumó a su queja el escaso avance en los dos puentes caídos de la ruta 40. "Llevan entre 4 y 5 años caídos, y Milei lleva uno de gestión, osea que los cuatros años de inacción de esa obra fueron del Gobierno anterior, digo por si no quieren nombrar a Alberto Fernández", chicaneó.