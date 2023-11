El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza dijo que con Milei puede haber más alquileres

Mariana Juri-Ley de Alquileres.jpg Comisiones del Senado discutiendo la Ley de Alquileres, con Mariana Juri como una de las oradoras.

“Es probable que, al no estar atada a seis meses o a ninguna temporalidad específica, ese mercado comience una recuperación. Entre otros motivos, porque no habría excusas para ninguna de las partes”, planteó Irrera.

“La verdad es que con la ley 23.091 ya teníamos mucha libertad. Y justamente por eso había oferta; quizás demasiada oferta”, fueron sus palabras, recordando a la que fue conocida como Ley de Locaciones urbanas e imperó antes de que se impusiera la fallida Ley de Alquileres de 2020.

“Era así: con aquel marco, al inquilino si no le convenía, se iba a otro lado y punto. Por esto que digo de que había, tal vez, demasiada oferta. Entonces todo se alquilaba mucho más rápidamente. En lo que viene, las reglas del juego pueden ser claras y avanzar hacia una etapa conveniente para todos”, estimó el titular de la Cámara.

“La 23.091 era libre: se establecía el plazo; se trabajaba con escalonamiento y se iba aumentando. Si ahora se hiciera, yo creo que nunca subiría más que una paritaria, por ejemplo”, tranquilizó.

Alquileres en Mendoza (2).jpeg La nueva propuesta de Milei es que cada contrato sea totalmente ajeno a las regulaciones estatales. Foto: Diario UNO

La situación actual del mercado inmobiliario

“No necesariamente va a estar en ventaja el propietario, porque uno va a tener la chance de optar”, puntualizó Irrera.

Y añadió: “Hoy lo que tenemos es plena incertidumbre. Hay vencimientos de contratos; hay gente que todas las semanas nos llega para decirnos que les están pidiendo entregar sus viviendas y que, literalmente, no tienen a dónde irse. Ese es el cuadro actual”.

Una de las consultas que se le hicieron fue por qué está tan paralizado el mercado. Es decir, cuáles son las causas para este exceso de demanda al que la cantidad de viviendas en alquiler no logra contener.

Para Irrera, entre otros motivos, tiene que ver con la falta de acceso a créditos hipotecarios y, en cierta medida, con el hecho de que el IPV ya no construye de la manera en que lo hacía en otras épocas.

Ley de alquileres en Argentina.jpeg Los alquileres aumentaron más del 100% en el último año.

Respecto a su buena perspectiva en torno a la idea de Milei, de barrer directamente con la legislación actual, cabe otro interrogante para los especialistas en este mercado: si tal shock de libertad y desregulación, sumado a la excesiva demanda y poca oferta, no pondrá el mango de la sartén mucho más de la mano de los propietarios que de los inquilinos.

Es decir, si el peligro puede venir no de un defecto de la ley, sino de las características de ésta al ser combinadas con las circunstancias actuales de ese mercado.

"Yo creo que no, porque es la concepción que tuvimos con la 23.091. Teníamos ofertas en abundancia. Ese material que se fue de la locación puede volver. En ese momento, no nos íbamos más allá de lo que podía el inquilino. El propietario va a poner condiciones, pero también el inquilino, si no le conviene y tiene otra posibilidad, va a poder moldear su postura".

“Si sirve para destrabar lo que está ocurriendo, bienvenida la eliminación de la Ley de Alquileres”, fue una de las frases de cierre de Irrera.

