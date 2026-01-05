El presidente de Colombia advirtió que tomará las armas nuevamente tras las amenazas de Donald Trump

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2008063024343515623&partner=&hide_thread=false Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.



Petro: "Tomaré de nuevo las armas"

“Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, dijo el mandatario izquierdista en la red social X, citado por el portal RFI

Trump dijo durante el fin de semana que Petro debería “cuidarse el trasero”, luego de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro fuese capturado en Caracas y llevado a Estados Unidos acusado de narcotráfico y terrorismo.

Petro, un ex guerrillero del M-19 que firmó la paz en 1990, fue también congresista y alcalde de Bogotá, antes de convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EstadosUnidos a la bandera de Colombia se retira inmediatamente”, agregó el mandatario en su publicación del lunes.

Washington y Bogotá habían sido aliados durante décadas, especialmente durante la implementación en 1999 del Plan Colombia, considerado una de las razones del éxito de la lucha contra los carteles.