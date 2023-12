El plan de Cornejo para terminar con la eterna deuda en los créditos del IPV y hacer más casas

No es todo lo productivo que se necesita. Sostiene un nivel de morosos que haría cerrar a cualquier empresa: tiene créditos cuya cuota es menor a $500 y aún así no se cobran. No recibe los fondos nacionales que requeriría y conserva uno de esos "bolsones improductivos del Estado" con más de 400 empleados, muchos de los cuales hacen proyectos de proyectos que no se concretan. Por todo eso, Alfredo Cornejo ya delinea un plan con una profunda reforma del Instituto Provincial de la Vivienda que haría más eficiente el anquilosado IPV.