El PJ mendocino se tomó su tiempo para condenar el fallo contra Cristina y el kirchnerismo lo cuestionó

flor destefanis peronismo.jpg El intento de unidad del peronismo mendocino mostrado durante el último congreso partidario. La condena a Cristina Kirchner volvió a dejar en evidencia diferencias internas.

La “apurada” de Ilardo al PJ mendocino

“Che, ¿el Partido Justicialista no se va a expedir sobre la Condena a Cristina? Es la presidenta del PJ nacional la compañera. No se digo... capaz que están en cosas más importantes. El presupuesto, el roll over, la deuda. Pero háganse un tiempito, no cuesta nada”, posteó el exlegislador Lucas Ilardo en la tarde del miércoles, cuando desde el PJ mendocino solo había silencio.

Ni en la cuenta oficial en X, ni en la de la presidenta Flor Destéfanis o en la del presidente electo Emir Félix, había hasta el momento algún pronunciamiento respecto de la ratificación de la condena a Cristina Fernández.

Poco después, ya sobre la noche, apareció el comunicado: "Todo nuestro acompañamiento y solidaridad con la compañera", dijeron desde el justicialismo provincial.

El comunicado del peronismo en apoyo a Cristina Kirchner

Más allá de la polémica interna y de la presión o no que medió de parte del kirchnerismo antes del comunicado, lo dicho por el Partido Justicialista de Mendoza fue contundente: “Se conoció una sentencia ya anunciada contra Cristina Fernández de Kirchner. Sin pruebas y distribuida con antelación por los medios cómplices. Lamentablemente no genera ninguna sorpresa, porque hemos visto cómo tanto en nuestro país como en otros, se pretende intervenir el sistema político tratando de proscribir a dirigentes populares”.

comunicado PJ Cristina Kirchner.jpg

Y agregaron en un escrito en el que no hubo firmas: “Creemos que este episodio sólo contribuye a profundizar el descrédito de la población con el sistema judicial, que gasta recursos de los argentinos en tratar de operar políticamente antes que brindarse a sus ciudadanos. También creemos que este tipo de persecución no hará sino fortalecer el vínculo de Cristina Fernández de Kirchner con su pueblo, a quién le expresamos nuestro acompañamiento y solidaridad”.