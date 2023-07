El Partido Verde le reclamó a Orozco que devuelva la plata de las fotomultas

Vadillo y Fugazzotto fueron duros con Orozco

“Que Orozco devuelva la plata de las chorromultas que le robó a los mendocinos” , señaló el postulante a la gobernación por el Partido Verde, Mario Vadillo, en un comunicado difundido recientemente.

En duros términos, el ex legislador de Protectora le reclamó al intendente de Las Heras, Daniel Orozco," que le devuelva el dinero que les sacó a los mendocinos con las fotomultas", luego que el lunes pasado el jefe comunal anunciara que desactivará el polémico sistema de multas automáticas, que funcion en el Acceso Norte y otras calles principales del departamento.

“Que Orozco devuelva la plata de las chorromultas que le robó a los 80 mil mendocinos en los últimos años, con un sistema tramposo, no validado ni verificado, que no permitía ejercer el derecho de defensa o descargo y que bloqueaba la renovación de la licencia de conducir hasta que no se pagaba”, disparó Vadillo ante la novedad.

Este dirigente aseguró que "fue uno de los primeros políticos que militó y cuestionó el sistema de fotomultas durante los últimos años y cuyo final ahora anuncia Orozco".

El candidato a gobernador aseveró que “Orozco es un caradura, ahora que se le prende fuego su gobierno con los escándalos de corrupción, aprietes y abusos, anuncia la eliminación de las chorromultas en la puerta de las elecciones”.

Vadillo insistió en que “durante años estafaron a la gente con este sistema que ahora dan de baja. Con esto no alcanza, el municipio tendría que hacer la cuenta y devolverle a todos los multados que están registrados el dinero que les arrebató”.

Más escueto pero no menos enérgico fue el candidato a vicegobernador Emanuel Fugazzotto, actual legislador provincial.

"Primero necesitaba la plata, ahora busca los votos. Daniel Orozco no tiene un principio, solo espero que la ciudadanía le dé un final. Caradura. Devolvé la plata a las familias que les sacaste con tus fotomultas irregulares", lanzó.

