El país a la expectativa por la elección de intendente en la ciudad de Córdoba

Este último impulsa la fórmula que integran el diputado nacional de la UCR Rodrigo de Loredo y su par del PRO Soher El Sukaria.

Martín Llaryora 2.jpg Martín Llaryor, actual intendente y gobernador electo de Córdoba.

Llaryora, el actual intendente, fue elegido gobernador en las elecciones provinciales del 25 de junio último como representantes del schiarettismo, y asumirá en su cargo el 10 de diciembre.

El jefe de campaña de JxC, Juan Negri, había cuestionado públicamente al oficialismo por "alentar a no votar", al sostener que desde esa fuerza se publicitó que "no serán sancionados por la Justicia los que no concurran a votar", a pesar de la obligatoriedad que establece el Código Electoral.

También había cuestionado a la Junta Electoral por la falta de información sobre la conformación de las autoridades de mesa y sobre el operativo de despliegue y seguridad de las urnas.

Las restantes listas corresponden a dos espacios afines al kirchnerismo: Córdoba de Todos, que lleva la formula para la gobernación integrada por Humberto Spaccesi-Silvia Peñaloza, y el Partido Humanista que postula a Eduardo González Olguín-Luis Aubrit.

También aspiran a llegar a la conducción municipal Encuentro Vecinal Córdoba, con la fórmula César Orgaz-Gonzalo Frontera; Somos Córdoba con Juan Pablo Quinteros-Gabriel Ratner; el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad con el binomio Laura Vilches-Virginia Caldera Marsengo y el Partido Popular con Miguel Bustos-María Caballero.

Por su parte, el Partido Unión Popular impulsa a Romina Giménez-Norma Sabbadin; el Partido Demócrata a Jorge Scala-Paola González Cuevas y, finalmente, La Libertad Primero a Verónica Sikora-Enrique Rigatuso.

En los comicios se utiliza el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS), la misma que se aplica en la provincia y que contiene la oferta electoral de todas las categoría en un solo papel, y se elige mediante tilde con lapicera.

También están habilitados para sufragar los adolescentes a partir de los 16 años cumplidos hasta el domingo y los extranjeros mayores de 18 años con un mínimo de 2 años de residencia continua en la capital cordobesa.

Voceros de la Junta Electoral Municipal informaron que se dispone de aulas para la votación accesible para personas con discapacidad, para embarazadas y mayores de 70 años.