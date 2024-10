El oficialismo contó con votos de la oposición y convirtió en ley la reforma de la seguridad privada

Uno de los puntos más cuestionados por el peronismo y La Unión Mendocina fue el artículo 16, que limita la actividad de las cooperativas en materia de seguridad privada prohibiéndoles tomar nuevos clientes a partir de la sanción de la ley.

"Por qué prohibir a las cooperativas que presten el servicio de vigilancia. Se han dicho cosas que no son ciertas. Se dijo que no pagan impuestos y es falso, pagan IIBB. Se habló de precarización laboral y es falso, sus asociados pagan jubilación y obra social por monotributo, tienen vacaciones y aguinaldo y se les realizan inspecciones y capacitaciones. Se habló de competencia desleal y es falso", aportó Valentín González, senador por LAUM, y presentó un despacho en minoría sin el artículo 16 que no prosperó.