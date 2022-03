El oficialismo busca crear un registro digital de bicicletas para bajar la cantidad de robos

“El proyecto se demoró porque estamos viendo cuál es el mejor método para que el beneficio sea inviolable”, dijo Mancinelli en el programa Hola Mendoza, de Canal 7. La dilación a la que hizo referencia tiene que ver con que la ley fue aprobada en la Cámara Alta a fines del 2019. Es decir que, si se espera más de un mes y medio, la Legislatura habrá cambiado dos veces de conformación desde entonces.

b8e3c3bf-b516-48f4-af32-ac3deb775b57.jpg Este viernes hubo una reunión en Las Heras para mejorar la visibilidad del Acceso Norte, donde se han registrado varios asaltos violentos.

Sin embargo, en los últimos meses se retomó el diálogo con cuatro empresas ubicadas en el Polo TIC de Godoy Cruz que desarrollan los circuitos electrónicos que pretenden aplicar. Según afirmó a Diario UNO el legislador, no serían costosos y manejarían la misma tecnología y precios que los que están en las tarjetas SUBE.

De sancionarse, también combatiría la compra y venta de bicicletas robadas, ya que, para poder venderlas, cada persona deberá acreditar ser titular de las mismas. “Va a permitir que todos los usuarios tengan trazabilidad de lo que es suyo. Tanto los que las usan de forma recreativa, como para ir a trabajar o hacer deportes. Queremos que sea voluntario y lo más rápido posible. Incluso los trámites podrían hacerse de manera virtual”, cerró Mancinelli.

mancinelli ernesto.jpg Ernesto Mancinelli (Cambia Mendoza) comenzó a trabajar en el proyecto a mediados del 2018. Ahora busca volver a impulsarlo.

Según estudios, la mayor cantidad de robos no es en la calle

Para el senador, los crímenes en este sentido se han incrementado, pero como correlato al aumento de ventas de los rodados en Mendoza. Apuntó a que el crecimiento del delito se debe a que hay más cantidad y se ha dado una suba proporcional a ese número. “Las fábricas en el mundo no dieron abasto para la enorme demanda que hubo después de la pandemia, y en la provincia no fuimos la excepción”, consideró.

“Por supuesto que hay algunos a mano armada, pero las estadísticas marcan que la mayoría de los robos en estos artículos se da en las viviendas”, dijo a Canal 7. “No necesariamente estamos viendo un incremento de esos delitos en términos generales, pero bueno, sabemos que hubo casos muy tristes como el de Emiliano Fernández, con un desenlace lamentable”, matizó.

pitay.jpg Héctor "Pitay" Maravilla Suárez, sospechoso de ser quien asesinó a Emiliano Fernández (37) para robarle su bicicleta, a mediados de marzo.

Además, hizo foco en que muchas veces no se realiza la denuncia correspondiente y en que ese será otro eje en que la ley pueda contribuir. A veces los objetos aparecen, pero no se pueden conectar con los dueños, o porque no denunciaron, o bien porque la denuncia fue demasiado vaga y sólo consignó color y marca. Con el nuevo código, impreso en la horquilla y el cuadro de cada bicicleta, se podrá obtener rápidamente el nombre del propietario.

Mendoza planea la red de ciclovías más grande del interior

El cambio se da simultáneamente a un gran avance en la construcción de nuevos tramos para bicicletas. Tanto Infraestructura como la Secretaría de Ambiente planean llegar a los 360 kilómetros de ciclovías en los próximos meses. Actualmente, se cuenta con un sistema conectado de 250 kilómetros (según estimaciones oficiales) y se están construyendo otros 110 en Ciudad, Luján, Las Heras, Godoy Cruz y Lavalle.

ciclovias en construccyón.jpeg Los últimos avances en la construcción de ciclovías, en la zona de calle Balcarce, Godoy Cruz.

Son obras financiadas por el BID, que avanzaron casi un 15% entre los meses de septiembre y enero y planean una mejora en varias dimensiones: ambiente, por el ahorro en cuanto a contaminación vehicular, seguridad vial; y también en materia turística, ya que es una oferta más para los visitantes.

Así, Mendoza apunta a destacarse en el impulso de medios alternativos de transporte y más amigables con la ecología, además de apuntalar el concepto de Unicipio, que contempla y promueve la conexión entre las comunas del área metropolitana. De concretar las proyecciones actuales, la provincia contará con la red de ciclovías más grande del interior del país.