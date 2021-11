El momento más incómodo del cruce entre Alfredo Cornejo y Anabel Fernández Sagasti

Antes, en el bloque final del programa conducido por Julián Imazio con Rosana Villegas, Agustina Fiadino y Pablo Gerardi , se hizo una suerte de ping pong, que de alguna manera intentó ser un momento para distenderse o relajarse aunque en este caso, con tantas acusaciones cruzadas la tensión se mantuvo.

Todo comenzó con el vaticinio para las elecciones del domingo.

Allí Anabel, hábilmente eludió dar un pronóstico, que se anticipa desfavorable para el PJ, sobre todo si se repiten los resultados de las PASO y, en cambio, optó por hacer una especie de futurología. Así fue que ubicó primero al Frente de Todos pero con un sugestivo 20-23, en alusión a que el objetivo está puesto en las elecciones de renovación de autoridades provinciales que se harán en dos años.

Cornejo también se mostró hábil ante esta requisitoria y pronosticó, con cierta ironía, un resultado con menos margen entre Cambia Mendoza y el peronismo del que hubo en las PASO.

En lo que fue después el momento de menor tensión, los dos dirigentes fueron puestos a prueba sobre el conocimiento de las marchas partidarias de sus adversarios.

A Sagasti le pusieron una parte del himno radical y tenía que decir cómo seguía. "Adelante radicales, adelante sin cesar..,." escuchó ella pero no acertó. Dijo: "Que se rompa y no se doble", que en realidad viene después. Lo que debería haber dicho es "viva Hipólito Irigoyen..."

En cambio Cornejo se mostró más conocedor de la Marcha Peronista y cuando oyó "los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos...", agregó "y como siempre daremos un grito de corazón". Eso sí: no llegó a decir "viva Perón".

Los errores

Para Cornejo lo peor de Macri fue "no haber aclarado en la campaña de 2015 que recibía una bomba de tiempo".

Para Sagasti lo peor de Alberto Fernández fue "no haber convocado a un diálogo multipartidario, que todavía hay tiempo de hacerlo".

Los mejores y los peores gobernadores

Para Anabel, "el peor gobernador peronista fue mejor que cualquier radical". Eligió como mejor gobernador desde el retorno de la democracia a José Octavio Bordón y como peor a Alfredo Cornejo.

El radical dijo enseguida: "Me enorgullece que ella me elija como el peor. Rodolfo Gabrielli (PJ) no fue un buen gobernador porque no aprovechó el clima de crecimiento que se vivía cuando él estuvo. Rodofo Suarez es de los mejores. Hostigado por el Gobierno nacional está haciendo una muy buena gestión".

Lo mejor que hicieron en el Congreso

Cornejo: "Votar en contra de iniciativas perniciosas como los aumentos de impuestos".

Fernández Sagasti: "Las leyes que favorecen a contratistas de viñas y a viñateros".

"Pronóstico del tiempo" para los próximos dos años

Fernández Sagasti: "Momentos difíciles. Parcialmente nublado con algunas tormentas. Soy optimista".

Cornejo: "Si el Gobierno no cambia la política económica va a ser tormenta. Si la cambia, pero 360 grados, veo perspectivas de sol".

Una imagen - una palabra

Fernández Sagasti sobre Fiesta de Olivos: "Decepción".

Cornejo sobre la reunión de Macri con el FMI para pedir un préstamo: "Una cena. Un acto de gobierno equivocado quizás".

Test antigrieta

¿A quién sumaría a su equipo Fernández Sagasti: a Fernando Iglesias, Rodolfo Suarez, Horacio Rodríguez Larreta, Laura Montero, Patricia Bullrich o Lisandro Nieri?: "Laura Montero".

¿A quién sumaría Cornejo a su equipo: Lucas Ilardo, Martín Guzmán, Paco Pérez, Máximo Kirchner, Adolfo Bermejo o Carla Vizzotti?: "A Adolfo Bermejo. Lo conozco".

¿Ven algo bueno uno del otro?

Fernández Sagasti: "Llegamos a un acuerdo en el juicio por jurados. Fue una buena reforma. Espero volver a encontrar a ese Alfredo Cornejo receptivo".

Cornejo: "Contradice todo lo que has dicho. No me sale decir nada bueno de Anabel. El juicio por jurados fue una buena iniciativa, sí".

Quizás este final explique porqué no fue posible la foto con todos los protagonistas juntos.