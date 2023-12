El ministro Mema aclaró que la RTO y el seguro automotor siguen siendo obligatorios

Uno de los aspectos en los que continuarán el análisis legal y financiero para Mendoza es que ahora las prepagas y las obras sociales todas van bajo la misma órbita: "Pueden quebrar, y si quebrás esa obra social las personas que tenían esa cobertura, ahora tienen que buscar otra. Pero no es lo mismo para un mendocino que no tiene enfermedades preexistentes o que es sana, que un paciente crónico o una embarazada o que requiere mayores gastos en medicamentos, seguramente no va a poder ingresar a una nueva prestadora y si lo hacen será por un costo muy alto para ser absorbida".

El DNU no altera la Ley de Tránsito

El ministro aclaró que se prestó a una confusión la interpretación del DNU sobre la no exigencia del seguro para transitar y la Revisión Técnica Vehicular.

"La única modificación que establece el DNU es que ahora se puede acreditar la titularidad del vehículo para manejar de manera digital, en vinculación con la reforma que habían propuesto de los Registros del Automotor", subrayó. En la provincia hay 40 organismos de este tipo.

En ese sentido recalcó: "No se modificó la Ley de Tránsito, la norma que exige la RTO es la Ley Nacional de Tránsito 24.449 que no se altera en este DNU y tampoco el seguro".

También destacó que hay que esperar respecto del funcionamiento de los registros provinciales y la posibilidad de centralizar el trámite en el Registro Nacional.

rto en mendoza.jpg

Los cambios en la vitivinicultura

Los cambios en el régimen jurídico de la vitivinicultura es otro de los ejes centrales que se estudiaron en el encuentro del gobierno provincial. Mema recalcó que hay grandes cambios con respecto al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

"La gran mayoría de las facultades que tiene el INV estaban atadas a dos leyes que quedan derogadas. Por lo tanto, hay que ver si esa derogación queda sin más o si va a venir alguna reglamentación que la sustituya o las modifique. Los puntos principales son la registración de los contratos que realizan los productores con los bodegueros; otro tema es el grado alcohólico y el cupo de acuerdo con el nivel de cosecha, así como el porcentaje que va a ir para la elaboración de mosto y el que irá para la elaboración de vino".

En un análisis rápido, sostuvo que "va a generar inconvenientes con el precio del vino porque cuando haya más uva bajará y cuando haya menos aumentará. Ahora las entidades que tienen incidencia directa tendrán que ver cómo se resuelve".

