El mendocino Roberto Fiochi asume en la mutual de las Fuerzas Armadas en reemplazo de Oscar Sagás

Fiochi y Petri.jpg Roberto Fiochi junto al ministro Luis Petri.

"Soy un CEO que no hace falta que provenga del ámbito militar, voy a trabajar para que los directores sean los nexos porque estos directores son nombrados por el Ministerio de Defensa y en algún caso por el Ministerio de Seguridad y representan a las fuerzas militares". "Soy un CEO que no hace falta que provenga del ámbito militar, voy a trabajar para que los directores sean los nexos porque estos directores son nombrados por el Ministerio de Defensa y en algún caso por el Ministerio de Seguridad y representan a las fuerzas militares".

Frente a su nombramiento, el radical aclaró: "Como en cualquiera de las empresas que cotizan en Bolsa y que sus CEOS no tienen acciones, sino que representan a esos accionistas con profesionalismo, con ética y con ingenio para mejorar las utilidades de la empresa, lo mismo sucederá en el IOSFA, en este caso para optimizar los servicios de salud".

Y puso paños fríos frente a la abrupta salida de Sagás, quien en una carta afirmó que le ponían palos en la rueda para hacer las reformas necesarias e incluso denunció casos de corrupción.

Fiochi remarcó: "El personal de la fuerza no tiene que estar intranquilo de que haya un civil siendo presidente de IOSFA, porque a través de los directores vamos a trabajar mancumunadamente para llevar adelante la obra social y prestar mejores servicios a los afiliados".

Oscar Sagás con parte de su equipo en el IOSFA.jpg El médico Oscar Sagás no completó el año al frente del IOSFA y desde el entorno de Luis Petri afirmaron que la relación con los directores militares estaba rota.

Fiochi negó una tercerización del IOSFA

El hombre de Petri en la obra social de las Fuerzas Armadas negó una política de tercerización o de privatización. Aunque reconoció que hay que ajustar gastos y mejorar los ingresos.

"Desmiento categóricamente de que se haya querido privatizar o tercerizar las prestaciones, frente a rumores que circularon en algún momento. En el plan del Ministerio de Defensa o del Poder Ejecutivo no está previsto ello, no se privatiza, no dejará de existir la obra social. El IOSFA nació con las Fuerzas Armadas y está con la familia militar", subrayó.

Luego de esta aclaración, admitió que es muy común en los negocios de las obras sociales y prepagas "que algunos servicios se tercerizan que es algo totalmente distinto. Pero si llegase a plantearse esa posibilidad lo vamos a estudiar y lo vamos a comunicar como corresponde y serán autorizados por los directores".

La desvinculación del anterior presidente de la obra social de las Fuerzas Armadas

La renuncia de Oscar Sagás al frente del IOSFA generó mucho ruido al interior del Ministerio de Defensa. El ministro le pidió que se retirara en medio de un conflicto con los directores que integran el organismo y que representan a las fuerzas militares.

Antes de dejar su cargo Sagás comunicó los motivos de su desvinculación en una carta.

En la misiva Sagás esbozó que la mentalidad de quienes integran el poder militar "no están dispuestas a las reformas necesarias en el sistema".

Además, indicó que desde enero hasta ahora los medicamentos y las prestaciones aumentaron 300% frente al presupuesto de la obra social que solo se incrementó 80%.

También agregó que cuando asumió con su equipo, advirtió que en diversas áreas del Instituto había situaciones que rayaban lo delictivo, lo que motivó el inicio de numerosos sumarios administrativos y de ello, la interposición de denuncias penales, situación que también le informé oportunamente".