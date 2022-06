El mendocino Carmona criticó duramente la ausencia del Reino Unido en el Consejo de Descolonización

El ex diputado nacional por Mendoza criticó la decisión de "no presentarse a la sesión del Comité, como no lo hace en los otros nueve casos que es potencia colonial", en referencia al dominio que también tiene en América sobre Anguila, Bermuda, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Monserrat y Santa Elena; en Europa ante Gibraltar, y en la denominada zona de Asia y el Pacifico sobre Pitcairn.

comite-descolonizacion-onu-carmona-cafiero.jpg La delegación argentina que participó de la Sesión Especial del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Allí están, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; la embajadora en la ONU, María del Carmen Squeff; El canciller Gustavo Cafiero, y el mendocino Guillermo Carmona, secretario de Malvinas.

Carmona, quien también presidió el Partido Justicialista en Mendoza, llegó a la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur designado por el canciller Santiago Cafiero, en un enroque con Daniel Filmus. De esta manera, el ex legislador mendocino reemplazó a Filmus, quien asumió como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de la renovación del Gabinete nacional realizada en diciembre pasado.

Otros casos de colonialismo en el mundo

Además del conocido caso de las Malvinas, usurpadas por Gran Bretaña, los otros siete casos de colonialismo en el mundo son de Estados Unidos, en las Islas Vírgenes, en América; y Guam y Samoa Americana, en Asia y el Pacífico; Francia, en Nueva Caledonia y Polinesia Francesa, también en Asia y el Pacífico; Marruecos, en Sáhara Occidental, en África; y Nueva Zelanda, en Tokelau, en Asia y el Pacífico.

Carmona señaló desde la Cancillería que los británicos no se presentan "a plantear sus argumentos" y aclaró que "la presencia de peticionarios", dos kelpers que asistieron a la sesión, "no representa al Reino Unido", sino que "eran isleños integrantes de la ilegítima asamblea" del 11 de noviembre pasado en la que se eligieron en Malvinas ocho nuevos legisladores.

"Los hemos escuchado con atención, pero ni cuentan al momento de contabilizar la presencia del Reino Unido, lo que habla de la fragilidad de sus argumentos", apuntó, y agregó que "no tienen el carácter representativo para los otros habitantes de las islas".

Según el funcionario, "todo esto acrecienta los problemas de reputación que el Reino Unido tiene en la Cuestión Malvinas", porque "la disputa de la soberanía es con el Reino Unido, no con los isleños".

Y remarcó: "Incumplir normas internacionales tiene un costo, como también la ocupación colonial lo tiene", y eso "no es una cuestión menor en el Derecho internacional" por parte "de una potencia que integra el Consejo de Seguridad de la ONU y se supone que debe ser un ejemplo para el mundo".

El costo de la colonización y la amenaza al territorio argentino

"La colonización tiene un alto costo, la militarización fundamentalmente", consideró Carmona, y manifestó que "por los incumplimientos las consecuencias ya las está teniendo".

En Malvinas "hay 3.000 residentes isleños y unos 1.500 efectivos militares", informó, y señaló que "esa presencia es un ejemplo de militarización, en donde Malvinas es una de las zonas más militarizadas del mundo".

"Además, no se trata solo de efectivos. El canciller (Santiago Cafiero) dijo que hay una acelerada acción armamentista y un sistema de misiles de última tecnología que amenaza a la parte del continente argentino y a la región, y además señaló la presencia de embarcaciones capaces de portar armamento nuclear", añadió.

Además, planteó que existen "dudas" sobre si "hay armas nucleares o no, porque la falta de transparencia del Reino Unido no permite saber si es así".

Destacó el discurso de Brasil, "donde fue muy contundente" con el tema de la militarización, "e hizo referencia a que el continente sur es paz y cooperación, y el Reino Unido busca tensionar esa parte de la región".

Por otra parte, Carmona calificó de "sumamente positivo el resultado" del jueves y amplió: "Hemos conseguido la Resolución, por consenso, del Comité de Descolonización y hemos tenido récord de presentaciones de países, algunos a título nacional y otros también como grupos de países".

Apoyo a Argentina por Malvinas en otros foros internacionales

Para Guillermo Carmona, titular de la Secretaría creada en 2013 bajo la órbita de la Cancillería argentina, "fue muy significativa la presencia del G-77 más China, en la voz de Pakistán, y que nuclea a 133 países".

"Hemos tenido también la presencia de CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), Mercosur (Mercado Común del Sur) y una cantidad de países muy importante, la mayor en las últimas intervenciones", resumió sobre las sesiones en el citado Comité.

De esta manera "crece el apoyo a la posición argentina sobre Malvinas", remarcó Carmona, y expresó que Argentina sigue un "plan" que es "persistencia y el reclamo de soberanía".

Además, el diplomático destacó "la presencia de pluralismo y unidad en las diferencias políticas" de la delegación argentina con "legisladores del Consejo Nacional de Malvinas del oficialismo y oposición.

Lo hizo en referencia al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Espacios Marítimos e Insulares, creado en 2020 por la ley 27.558 y aprobado por unanimidad en el Congreso, y que está compuesto por representantes de los principales bloques parlamentarios, además de académicos, ex combatientes de Malvinas y habitantes de Tierra del Fuego.

Así, en esta ocasión acompañaron a Cafiero los senadores Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Unidad Justicialista San Luis), María Eugenia Duré (Frente de Todos-Tierra del Fuego) y Pablo Blanco (Juntos por el Cambio-TdF); y los diputados Alberto Asseff (PRO-Buenos Aires), Rosana Bertone (FdT-TdF), Federico Frigerio (PRO-TdF); Aldo Leiva (FdT-Chaco); Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) y Eduardo Valdés (FdT-CABA).

"En ocasiones anteriores ha ocurrido también este espíritu con la consigna de que Malvinas nos una", remarcó Carmona.

Con estas acciones, el Gobierno "trabaja para consolidar la posición argentina y avanzar en todas aquellas acciones que le den contundencia a la Cuestión Malvinas", refirió.

Sobre la idea de llevar el planteo ya directamente a la Asamblea General de la ONU, expresó que "es un tema que siempre está en análisis" aunque alertó que "pacientemente hay que crear las condiciones".

"Cuando se dé la instancia de la asamblea la evaluaremos, este año o el próximo", indicó, pero aclaró que "no es una cuestión que tengamos predeterminada".

Este año la Asamblea General de la ONU se realizará en septiembre.

"El objetivo era mejorar el posicionamiento y creo que lo hemos logrado", completó el funcionario de Cancillería.

Fuente: Télam.

