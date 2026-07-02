El intendente de San Carlos se tomó 20 días de licencia para someterse a una operación

Al parecer el médico de 64 años que comanda la comuna sancarlina arrastraba una vieja dolencia hace más de un año y decidió programar la operación para el receso invernal, porque entendió que era la fecha propicia ya que no tenía grandes temas para resolver en la agenda municipal.

El intendente de San Carlos pidió 20 días de licencia por una cirugía.

Alejandro Morillas protagonista en la pelea por conservar el subsidio de Zona Fría

A fines de mayo el intendente sancarlino viajó a Buenos Aires para reunirse con los senadores nacionales por Mendoza, puntualmente con el también sancarlino Rodolfo Suarez y con Mariana Juri -ambos de Cambia Mendoza- para pedirles que intercedieran para que no se cayera el subsidio de Zona Fría.

El planteo de Alejandro Morillas se basaba en las bajísimas temperaturas que se registran en su comuna, por lo que a su entender, si el subsidio se cae como pretende el Gobierno de Javier Milei, se pudiera exceptuar a San Carlos, como ocurre con Malargüe.

"Estamos muy preocupados, porque nosotros tenemos unos de los registros de temperaturas más bajos de la provincia, en las zonas como El Cepillo, por ejemplo. Y nos gustaría que nuestro pedido sea escuchado, así como Malargüe ha estado exceptuado (del recorte del subsidio) creemos que San Carlos también debería ser exceptuado", contó en medio de una conferencia de prensa.

En esa reunión Morillas insistió con el perjuicio que le generaría a su departamento el hecho de perder el subsidio del 50% del total de la factura de gas que hoy tienen los vecinos sancarlinos.

"Esto va a afectar mucho a nuestra población, no sólo a los comercios sino a los vecinos en general. Nosotros venimos trabajando fuerte en un acopio de leña para este invierno, que por lo que se anuncia va a estar bastante complicado, y si sumamos esto la verdad es que no estamos para nada contentos", admitió Alejandro Morillas, intendente de San Carlos.