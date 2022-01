El intendente de La Paz instala como política regalar juguetes a los niños en el Día de Reyes

"Mientras yo sea intendente voy a seguir haciendo lo que hago todos los años para Reyes y el Día del Niño", confirmó el intendente paceño en referencia a los regalos que viene haciendo, y adelantó que de la compra que hizo la comuna en el 2021 le quedaron algunos juguetes que se entregarán este año.

Pero consciente de que la medida despertó varias críticas el año pasado, el jefe comunal peronista que asumió en el 2019 parece decidido a soportarlas una vez más: "Es una decisión que he tomado hace mucho tiempo y no voy a cambiar por más que los medios me digan lo que me digan. No voy a estar todos los años dando explicaciones sobre lo mismo", remarcó Ubieta a la hora de justificar su medida.

Fernando Ubieta, intendente de La Paz.

Los antecendentes de Fernando Ubieta

En enero del 2021, y luego de regalar una canasta navideña antes de las fiestas, el intendente paceño contó que había calculado comprar unos 5.000 regalos para los chicos paceños y argumentó que era una forma de llegar a todos los chicos de La Paz con un presente: "Es mi gran sueño que todos reciban un regalo. Algunos piensan que es para ganar un voto pero no es así. Es un acto de Gobierno, como cualquier otro" justificó en el 2021.

En aquel momento la intención del intendente fue distribuir los regalos en unas 4 mil familias y llegar a cada casa con los presentes el 6 de enero, pero el proceso licitatorio se demoró y la apertura de sobres quedó fijada para el lunes 11 de enero, con lo cual los regalos se repartieron días más tarde.