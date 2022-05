El intendente de La Paz calificó como "calamitoso" el sistema de salud de su departamento

Por su parte, la directora de la Regional Este del Ministerio de Salud, Liliana Roggerone, dio su versión al respecto del estado del Hospital. Dijo que tiene fallas edilicias, pero que se está dando respuesta a los requerimientos de los pacientes.

Obra del hospital de La Paz.jpg La obra del nuevo hospital Arturo Illia de La Paz que reclama Fernando Ubieta se encuentra paralizada desde el 2018, aunque según aseguró el Rodolfo Suarez en el discurso del 1º de mayo, este año se concluirá

Ubieta se explayó en las falencias del sistema y dijo que esto sí lo conmociona. "Los paceños somos parte de Mendoza, y tenemos que estar rogando que una ambulancia llegue a tiempo cuando pasa algo difícil, el hospital tiene serias fallas estructurales y por esto pido que se continúe la obra del nuevo hospital, que está paralizada desde el 2018",

Las fallas del hospital Arturo Illia

Según afirmó el intendente "nosotros tenemos un hospital en condiciones edilicias pésimas, en muy mal estado. Es el reclamo que vengo haciendo desde que comencé la gestión"

Por esta situación, que tal y como lo confirmó el jefe comunal, no es nueva, sino de larga data. En cuanto a las principales problemáticas del hospital de La Paz, mencionó la falta de insumos, ambulancias rotas o que tardan mucho tiempo en llegar cuando hay una urgencia, goteras y problemas estructurales varios.

Ubieta manifestó que esta situación no es nueva, sino que es de larga data y que lo viene reclamando desde hace tiempo, pero que no ha sido escuchado.

En cambio, la versión del ministerio es un tanto diferente a la puesta de manifiesto por Ubieta. Roggerone asume que sí hay problemas de deterioro del edificio, pero que en vistas a la culminación de la obra nueva, no tiene sentido hacer una gran inversión en arreglarlo.

Dijo que no faltan ambulancias, y que estas llegan a tiempo dependiendo de la complejidad de la urgencia. Además, destacó que no hay carencia de insumos.

El nuevo hospital de La Paz paralizado

Todo lo relatado por Ubieta llevó a que la provincia tomara la decisión de construir un nuevo hospital. Este se licitó durante el gobierno de Francisco Pérez y comenzó a construirse en la gestión de Alfredo Cornejo. Sin embargo, desde 2018 la obra está paralizada.

hospital illia la paz.jpg Parte de la obra que comenzó y quedó paralizada en La Paz.

"Que La Paz tenga un hospital nuevo es muy importante, pero no solo para los paceños, sino porque está sobre la Ruta Nacional Nº 7, en la que ocurren gran cantidad de accidentes. Es una obra clave para el sistema de salud de la provincia", sostuvo el intendente.

Sin embargo, en el discurso que brindó Rodolfo Suarez el 1º de mayo, anunció que la construcción de este hospital está proyectado en el Presupuesto 2022, entre las obras de salud prioritarias.

La designación de Gustavo Pinto como director del hospital de La Paz

Al ser consultado cuál era su opinión al respecto del nombramiento de Pinto como director del Hospital Arturo Illia, Ubieta manifestó: "No es algo que yo pueda opinar, la verdad. esto es responsabilidad de la provincia. Ellos designan las políticas públicas, si ellos consideran que es el mejor hombre para esa cargo no tengo nada por decir".

Además, agregó "Le deseo mucha suerte y obviamente espero que haga las cosas muy bien, para beneficio de todos los paceños. A mí me preocupan otras cosas, no los nombres, me preocupa por ejemplo la terminación integra del hospital de la Paz con el sector internación. Mientras La Paz no tenga eso todo es muy difícil"

Diario UNO intentó comunicarse con Gustavo Pinto, aunque no fue posible que el nuevo director del hospital Arturo Illia respondiera el llamado.