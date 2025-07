El grupo Mapsa se quedó con la concesión del Centro de Montaña Villa Los Penitentes

La evaluación quedó a cargo del Ministerio de Infraestructura y Desarrollo Territorial entre tres propuestas que se completaron con la de Delta Construcciones y la extranjera Per Versant Est. Estas últimas fueron rechazadas por no cumplir con todas las especificaciones técnicas o no estar encuadradas en los requerimientos de la licitación nacional, así se describe en la publicación del Boletín Oficial.

Mapsa Group tendrá la obligación de adecuar la infraestructura en el predio, que se ubica en Ruta Internacional N° 7, Uspallata, en Las Heras. El dato se conoció este jueves 3 de julio, a través de la resolución 338. Una de las innovaciones es la instalación de una bodega con viñedos en altura.