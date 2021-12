Según decretó Suarez, "la suma de $6.000 se otorga a cuenta del incremento salarial 2022, careciendo de permanencia".

Este adicional al personal policial y penitenciario "se liquidará mensualmente a partir de enero de 2022 y a cuenta del incremento salarial 2022" que comenzará a negociarse en las paritarias de febrero, se estableció en los argumentos del decreto.

La medida había sido acordada en noviembre por el Ministerio de Hacienda, en ese entonces a cargo de Lisandro Nieri, y representantes de las entidades que aglutinan a los policías retirados de Mendoza y se extendió a agentes en servicio.

El resto de los estatales cobrará un bono de $7.200

El Gobierno definió para los empleados estatales provinciales una suma fija no remunerativa y no bonificable de $7.200 a cuenta del aumento que se acordará por paritarias en la negociación que comenzará en febrero. El bono no alcanza al personal de Salud (Régimen 27) ni a los empleados y funcionarios Judiciales.

ATM publico estatales.jpg El Gobierno extendió el bono para el personal de la Administración Pública, a cuenta de los aumentos de paritarias 2022

Sí quedan incluidos regímenes como Administración Pública, Salud Régimen 15, Tribunal de Cuentas, Tesorería y Contaduría General de la Provincia, Fiscalía de Estado, EPAS, Ecoparque, Parque y Paseos Públicos, Guardaparques, Instituto de Juegos y Casinos, Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Subsecretaría de Trabajo y Empleo, Fondo para la Transformación y el Crecimiento, Vialidad provincial, docentes y celadores.