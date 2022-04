El Gobierno ofreció darle mayor dedicación a 29 médicos de tres hospitales y AMPROS lo rechazó

Desde AMPROS, la secretaria general Claudia Iturbe expresó su decepción y aseguró que sólo se ha tomado en cuenta al 5% de los profesionales por los que la entidad que conduce ha efectuado el reclamo.

La voz del Gobierno

Oscar Sagás fue entrevistado en Radio Nihuil por Javier Dellamaggiore y Agustina Fiadino. El funcionario explicó que "llevamos a una propuesta real y concreta para 29 profesionales del Notti, el Lagomaggiore y el Central, cuyas prestaciones serán pasadas a mayor dedicación. Son personas que tienen cargo de planta que ahora sumarán las prestaciones a sus bonos de sueldo. Son prestaciones de 24, 36 o 44 horas".

"Una prestación -aclaró el subsecretario- es lo que requiere el hospital para cubrir una guardia, o reforzar un servicio o para un reemplazo en caso de enfermedad. Muchas prestaciones se mantienen y otras, así como empiezan, terminan, como es el caso de las requeridas durante los picos de la pandemia".

El funcionario sumó que "una prestación de una guardia de fin de semana son $30.000. Hoy, con el aumento del 40% que se otorgó, el prestador que hace 4 guardias por mes se lleva $120.000 más su sueldo".

Sagás reiteró que "presentamos una propuesta clara, concreta y progresiva. No se para acá. AMPROS tiene otras planillas que tendremos que cotejar, de 300 o 400 personas. Hay que revisar una por una y hacer una depuración para tener un número real".

"AMPROS esperaba otra respuesta nuestra, pero eso es lo que la Provincia puede brindar. Nunca dejamos de tener diálogo. Empezamos por quienes ocupan lugares clave, por ejemplo en la guardia del Notti, o especialistas para cubrir terapia intensiva y neonatología. Se han priorizado casos, lo que no significa que los demás no tengan que pasar a mayor dedicación. Repito: será progresivo", añadió el representante del Ministerio de Salud.

"La propuesta fue rechazada -admitió- lo que no indica que no concretemos los pases a mayor dedicación. El diálogo no está cerrado".

AMPROS llamó a asamblea

"A raíz del desinterés y dilación del Gobierno para desactivar el conflicto con los profesionales prestadores, mañana (este miércoles) a las 12 habrá una asamblea informativa en el Hospital Humberto Notti", dijeron desde AMPROS este mismo martes.

"A raíz del incumplimiento del Poder Ejecutivo de la Provincia de la Ley 7.759 en lo que respecta al reclamo de pases de mayor dedicación, doble cargo, pases a planta y adicionales previstos para el sector, el Ejecutivo llevó un listado de tan solo 29 profesionales de la salud (5% del total de los afectados) de los hospitales Notti, Lagomaggiore y Central, refiriendo que obedecían a las necesidades planteadas por los directores de cada efector", señalaron desde el gremio en un comunicado.

Iturbe, secretaria general de AMPROS, detalló: “La respuesta del Ejecutivo mostró una indiferencia absoluta no solamente hacia los profesionales, sino fundamentalmente hacia los niños, niñas y adolescentes que se atienden en el hospital regional pediátrico y a los hospitales referentes de adultos de todo Cuyo, contradiciendo de manera rotunda el compromiso asumido por el gobernador de la Provincia en el encuentro mantenido el miércoles pasado”.

El sindicato dejó plasmado en el acta que se firmó en la Subsecretaría de Trabajo, que "la propuesta debe contener una resolución o norma legal que incluya la totalidad del listado presentado por la entidad gremial, en el que están incluidos todos los profesionales bajo modalidades precarizantes". Además, solicitó la equiparación del incremento de las prestaciones lineales a las de guardia y el urgente cambio de los licenciados en Enfermería.

